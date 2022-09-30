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施暴高嘉瑜！母親靈前逼下跪...囚禁凌虐7hrs　林秉樞獸行全紀錄

▲▼ 高嘉瑜、林秉樞。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

▲ 高嘉瑜去年揭露遭林秉樞施暴，林被檢方依8項罪嫌起訴，新北地院今日下午4時宣判。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者翁子皓／新北報導

平常問政犀利的民進黨立委高嘉瑜，去年11月30日突然召開記者會，揭露自身遭交往半年的男友林秉樞施暴，新北地檢今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害與恐嚇等8項罪嫌起訴林秉樞。台灣新北地院今天（30）下午4時將一審宣判。

根據檢察官調查，林秉樞去年與高嘉瑜交往不久，同年9月17日引誘高嘉瑜脫掉衣物，偷拍她的裸照，11月10日，指示賴姓女助理用人頭帳號，到總統蔡英文、副總統賴清德等臉書PO文，點名「高嘉瑜立委，妳和有夫之婦（應是有婦之夫）上床」、「再否認，我們立刻公布錄音」、「我們就來看看高嘉瑜能不能用笑容，用裝可愛度過這個違法大事」等語。

林秉樞另在10日下午4時許，在高嘉瑜到TVBS參加《新聞大白話》節目時，指示賴女刻意用高額斗內（donate，意指贊助）讓留言置頂的方式，聲稱「高嘉瑜，妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？」、「高嘉瑜妳自己也有違法事宜，妳想清楚。證據非常明確，妳心裡清楚」等語。

到了11月11日，林秉樞認為高嘉瑜幫他買藥時不用心，在他租住的馥都飯店房外，故意反覆將高嘉瑜皮包內物品灑落地面，進房後，又逼高嘉瑜下跪交出手機，他查看發現高嘉瑜有和前男友聯繫，竟在當天深夜11時許到隔天上午6時許，將赤身裸體的高嘉瑜揍到遍體鱗傷、奄奄一息。

▲林秉樞投宿板橋馥都飯店。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞投宿板橋馥都飯店。（圖／記者游宗樺攝）

林秉樞仍不罷休，用手機邊錄影邊拷問高嘉瑜讓馬姓助理「沒上班，在那邊發薪水是不是事實」等語，逼高嘉瑜回答：「是！」更脅迫高嘉瑜簽寫自白書，內容包括「我長期用納稅人的錢僱用馬O鈺」、「這完全是竊取公帑，我非常後悔」，還要高嘉瑜簽名畫押。

高嘉瑜因遭林秉樞施暴、面容瘀腫變形，林秉樞用高嘉瑜手機傳假訊息到家人群組、個人臉書與同黨台北市議員李建昌，包括「我不只沒工作，我很可能會坐牢」，林男並截圖存證佈局，直到同月12日下午1時許，才讓高嘉瑜遮掩傷勢去立院簽到。

之後於同月24日上午11時許，林秉樞舉行母親告別式，林不滿高嘉瑜未按排副總統賴清德出席，遷怒高嘉瑜沒盡力邀請，竟公然在靈堂內硬扯高嘉瑜頭髮逼她下跪，甚至按壓頭部，還故意扯開帽子與口罩加以羞辱。

同月29日，媒體踢爆高嘉瑜遭林秉樞施暴，林男打電話警告高嘉瑜「你真的要我死，是不是？我死，你也會死，你懂嗎？」、「把我塑造成一個渣男...阿你猜會怎樣？」等語，更傳訊息給高嘉瑜「不要互相毀滅」、「不然我們回（會）一起死」。

▲▼高嘉瑜遭男友毆打傷勢。（圖／高嘉瑜提供）

▲高嘉瑜遭男友毆打傷勢。（圖／高嘉瑜提供）

高嘉瑜11月30日召開記者會揭露自身遭遇，並拿出自己遍體鱗傷的照片，震驚社會，新北地檢署緊急分案後，檢警火速於12月1日凌晨將林秉樞拘提到案，偵訊後聲押禁見獲准。

▲板橋偵查隊去年12月1日凌晨在飯店將林秉樞拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

▲板橋偵查隊去年12月1日凌晨在飯店將林秉樞拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

新北地檢署今年1月25日依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害與恐嚇等8大罪狀起訴林秉樞，建請法院從重量刑。林秉樞自去年12月起遭羈押約8個月後，今年7月15日以新台幣80萬元交保。

新北地方法院審理後，將於今下下午4時進行一審宣判。

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