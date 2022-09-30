集點賺獎金！街口挑戰賽包辦食衣住行　拼獨享16,888元街口幣

▲為了提升消費者支付體驗，街口支付祭出了趣味的街口挑戰賽，讓你買越多賺越多！（圖／街口支付提供）

消費中心／綜合報導

行動支付好方便，百貨美食街也能Pay！街口支付穩定串接商家、提供用戶金流服務，打造出支付生態圈，從日常餐飲到民生用品，更囊括藥妝、家電等品牌，生活大小事都可透過街口支付完成消費，大受市場和用戶青睞，用戶數高達600萬，全台支付據點達到數十萬。趁著國旅熱潮，9月30日（五）起街口支付祭出了趣味的街口挑戰賽，讓民眾出遊玩樂、享受購物樂趣同時集點享好康，更有機會瓜分10萬元街口幣，讓你買越多賺越多！

▲學生、上班族最愛的肯德基等連鎖速食店，用街口支付結帳，就可輕鬆累積點數、領取街口幣獎勵。（圖／記者黃克翔攝，下同）

年度最強的街口挑戰賽以直覺又有趣的方式吸引大家卯起來解任務！日常消費不僅有街口幣回饋，支付方式更多元，可綁定信用卡及多家銀行帳戶，不用帶現金，一支手機就可以輕鬆解決。從9月30日（五）開始至11月15日（二），活動期間只要在指定合作品牌消費，不限金額即可累積一點，合作品牌更包含線上、線下通路；學生、上班族最愛的肯德基、麥當勞、摩斯漢堡等連鎖速食店，只要像平常一樣下課後在速食店買個晚餐吃，用街口支付結帳，就可完成集點，完成集點門檻並點選集點卡下方「領取集點獎勵」領取街口幣，即可領取對應街口幣獎勵。

▲全台各大百貨集點卡任務，在美食街內消費也可集到點數。

這次的集點卡挑戰囊括連鎖咖啡店、餐廳、手搖店、美妝藥局，以及微風百貨、誠品生活、夢時代等百貨公司，不管是連假出遊或是通勤上班，都能輕鬆消費、無痛集點！但是百貨公司的消費門檻是不是很高呢？想要獲得百貨點數一點也不難！民眾不一定要消費貴重物品也可以累積，只要在百貨公司內的店家消費都列入該百貨品牌的集點範圍，所以就算在美食街買個小吃用街口支付付款也可以輕鬆累積點數；此外，日常通勤時會經過的大戶屋、天仁茗茶、八方雲集等連鎖店家，照著平常的習慣消費，就能無腦集點拿獎勵，不用拼命算折扣！就連超商消費時，結帳隨手拿出手機使用街口支付付款就可完成集點任務，使用指定付款方式再加碼，最高街口幣回饋3％，為日常增添小確幸。

現代人消費習慣多元化，除了實體店家，線上通路使用街口支付也可以參加街口挑戰賽！線上通路中囊括了momo購物、東森購物、PChome24h購物、博客來、生活市集等電商，以及服飾、旅遊平台等品牌，對小資族來說更容易達標，於指定品牌消費不限金額即可累積1點，集滿15點就可以拿到100元街口幣，50點以上即可參與瓜分10萬元街口幣的活動，集滿100點更能獨享街口幣16888元，1元街口幣價值等同新台幣1元，下次消費時就可以勾選「使用街口幣折抵」，輕鬆享折扣！

▲線上通路集點囊括了momo購物、東森購物、PChome24h購物等各大電商，更容易達標！

現代人消費習慣多元化，除了實體店家，線上通路使用街口支付也可以參加街口挑戰賽！線上通路中囊括了momo購物、東森購物、PChome24h購物、博客來、生活市集等電商，以及服飾、旅遊平台等品牌，對網購族來說更容易達標。活動期間於指定品牌消費不限金額即可累積1點，集滿15點就可以拿到100元街口幣，50點以上即可參與瓜分10萬元街口幣的活動，集滿100點更能獨享街口幣16,888元，1元街口幣價值等同新台幣1元，下次消費時就可以於街口支付app付款頁面勾選「使用街口幣折抵」，輕鬆享折扣！

除了集點任務之外，更祭出街口券抽獎活動，民眾集點消費同時還能享折扣，好康一波接一波！即（30）日於街口支付官方FB「街口挑戰賽」指定貼文，公開分享該貼文並tag 2個朋友留言「街口挑戰賽，集點賺獎金！」就有機會得到「街口券」，這次「街口券」優惠直接開到最大相當有誠意，包括微風百貨、誠品生活等百貨購物券500元，以及超夯美食店胡同燒肉、小蒙牛等火鍋燒烤券500元，屈臣氏、康是美等美妝藥妝店100元、各大網購電商券100元、六福村等旅遊藝文券100元、星巴克等咖啡飲料券50元等好康，有留言就有機會抽中喔！

這次「街口挑戰賽」就是要讓民眾輕鬆集點得到折扣！街口支付不僅與數十萬個店鋪與及各大民生餐飲品牌合作，App使用介面直覺更深受網友喜愛，「街口已經成為日常」、「街口轉帳免手續費比較好用」，有優惠活動時更是掀起網友高度討論，讓網友大讚「真香」！不管身處何地，快點手刀開啟街口支付，輕鬆消費集點數！

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