街口胡亦嘉收購「愛評網」鍘光員工　創辦人怒討162萬資遣費吞敗

▲「愛評網」員工曾開記者會，控訴街口支付執行長胡亦嘉非法解僱。（圖／資料照片）

記者黃哲民／台北報導

曾是台灣最大餐飲資訊互動平台的「愛評網」，2019年第2度被併購，由街口支付負責人胡亦嘉接手，卻爆發勞資糾紛，包含創辦人葉卉婷在內16名員工一夕失業，葉女提告自稱受僱者，要求資方付她162萬元資遣費與積欠工資，台北地院審理認為葉女任職期間主導營運走向，屬於委任關係的專業經理人，不適用《勞基法》主張僱傭權益，判她全部敗訴。

葉卉婷與前夫何吉弘及姊姊葉卉卿於2006年設立紅谷資訊公司，開發「iPeen愛評網」提供餐廳資訊與眾多食記、評論文章，2013年顛峰時期擁有超過30萬家線上餐廳、70萬會員，成為台灣最大美食社群互動平台，營收將近台幣5000萬元。

但「愛評網」更改營運策略，燒光逾3億元募資，近百位員工裁到只剩約20人，2018年6月以數千萬元賣給大陸當時團購網霸主「美團點評」，紅谷公司解散，改由「美團點評」新設的客誠科技公司經營，但葉卉婷等人和部屬原班人馬留任。

▲街口支付執行長胡亦嘉遭控非法解僱「愛評網」全數16名員工。（圖／資料照片）

不過「美團點評」之後專注在大陸地區的核心業務，切割轉投資業務，2019年3月把客誠公司以數百萬元賣給街口公司，胡亦嘉因而入主「愛評網」，企圖結合網內店家和會員資源擴大自身金融服務規模。

可是僅約短短1周時間，同年4月胡亦嘉和葉卉婷等人意見相左，以曠職等理由一夕鍘光「愛評網」所有員工，風波鬧上媒體版面。葉女提起本件訴訟，自認是受僱勞工，要求客誠公司依她任職「愛評網」12年3個月又15天的年資，支付資遣費與積欠工資共162萬元，並給她非自願離職證明書。

客誠抗辯葉女不僅是「愛評網」創辦人之一、擔任紅谷公司副執行長共同經營，即使被「美團點評」併購，也繼續主導營運管理，客誠收購「愛評網」後，葉女仍對公司決策有極大的獨立裁量權，可見雙方是委任關係而非僱傭關係，因失去互信而終止委任契約，不必支付資遣費或積欠工資。

法官審理認為，葉女可以向「美團點評」要求自己滿意的待遇條件，還代表「愛評網」與街口商談收購事宜、提出營運計畫，在街口接手後，葉女持續主導營運策略、上下班不必簽到退，雙方所訂契約名為「聘僱」，實為委任，葉女不是一概聽命行事的受僱勞工，的確不適用《勞基法》等規定，判葉女全部敗訴，可上訴。