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台東生活品牌文創MAX計畫　3家入選合作業者及1家潛力輔導業者

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲心燈窯坊作品。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

為支持台東在地文創工作者在創新開發及商業模式注入新能量，台東縣政府舉辦「111年台東生活品牌文創MAX計畫」，除了舉辦一系列免費文創課程及一日工作坊，也透過產品輔導開發合作徵選活動，最終選出3家入選合作業者及1家潛力輔導業者。

文化處表示，這次共有13家業者報名徵選，創作方式有陶作、木作、月桃編織、金工等複合式媒材創作，展現出台東獨特在地文化與工藝設計，並由玩美文創創辦人連國輝、天晴設計設計總監易瑋勝及greenroom共同創辦人蕭永明等國內知名設計師共同擔任審查委員，針對參選品牌的工藝性、產品力、量產性與市場性，經過多方討論，入選合作業者按筆畫排序分別為以部落天然親膚的原材料創作的「山上聚落gadu/月桃創作工作室」、推廣藍染工藝的「沐藍池上」，以及由部落Ina們組成的「蘭調織女」，潛力輔導業者則是以台東在地資源作為研發創作核心的「心燈窯坊」。

文化處指出，未來將由入選品牌業者創意發想，專業顧問輔導進行符合市場需求的創新商品開發量產，透過計畫也將以線上展售的形式於國際平台推廣台東在地文化工藝產品，讓消費者在家也能擁有台東令人嚮往的生活風格與優質產品。

此外，10月份也安排文創實務工作坊，藉由講師引導及團隊互助，完成「計畫撰寫」以及「簡報提案」2大學習目標，輔助學員能獲得可以直接帶著走的實戰經驗，限額20位，歡迎有興趣的民眾線上報名( https://bit.ly/3AzWgOj)。

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