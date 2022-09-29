【廣編】帥度破表！ 59.2度不降度　金高首席原酒重磅登場

▲「白金龍首席原酒」59.2度不降度灌裝，陳香、果香、醇厚均升級。

圖、文／黑松提供

去年58白金龍源酒造成搶購熱潮，今年黑松再聯手金門酒廠打造帥度破表的升級版「白金龍首席原酒」。黑曜色瓶身搭配高級的燙金雙龍圖騰， 59.2度不降度灌裝，陳香、果香、醇厚均升級的首席原酒，甫上市即引爆話題！

延續系列酒款58白金龍源酒的特點，首席原酒使用歷經六十年的第一代白金龍原生麴菌釀製，追根溯源回到誕生酒廠，100%單一金城老酒廠出品，酒體再升級，由首席調酒師自源酒的原液中，百釀精挑出特調酒體，整體風味豐富濃郁。金門酒廠首席調酒師表示：「59.2度不降度，更能喝出首席的高度！」老窖陳香濃厚，入口感受溫潤甘冽風格的經典風味，飽滿厚重但不刺激，酯香與酸香、甜香的完美融合；尾韻則有著果釀陳醬四大香氣。

59.2度「白金龍首席原酒」巨珍稀的酒體，與精緻黑色瓶身設計，裝瓶後仍可持續熟陳的特點，加上高顏值，增值潛力備受看好，送禮更顯品味不凡，連高粱酒迷傳奇主播盛竹如都大讚值得收藏！即日起陸續於全台各地區酒類專賣店限量販售，並於9/29起7-ELEVEN超商開放限量預購，定價900元，實際庫存及價格依各通路為準。

►58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團 https://www.facebook.com/58KKLfans/

►金門高粱首席原酒廣告影片-說文解字篇https://lihi1.com/Ybpz9

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。