老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟被抄　他正要與人連結慘遭逮

▲高雄「電信大樓」藏春色，警方破獲3名女子涉嫌從事性交易 。（圖／讀者提供）



記者隋昊志／綜合報導

高雄夜生活多采多姿，以「選妃」聞名的七賢路「電信大樓」，更是老司機們的買春聖地。高雄市警局新興分局日前接獲舉報，該棟大樓內疑似暗藏春色，經連日追查蒐證後，26日凌晨展開行動，逮捕一名剛洗完澡準備進行「人與人連結」的楊姓男子、3名女服務生，以及林姓負責人，並查扣1萬2200員不法所得及帳冊。

▲▼高雄「電信大樓」藏春色，警方破獲3名女子涉嫌從事性交易 。（圖／讀者提供）



新興分局表示，日前接獲檢舉，該大樓有業者對外宣稱純按摩，卻媒介小姐進行性交易的不法行為，警方經多日探查蒐證後，26日凌晨執行搜索，當場查獲年僅20歲的負責人林姓男子、2名越南籍女服務生（35歲N女、34歲H女）、20歲本國籍陳姓女服務生，並查扣不法所得1萬2200元及帳冊。

▲▼高雄「電信大樓」藏春色，警方破獲3名女子涉嫌從事性交易 。（圖／讀者提供）



警方指出，搜索當下一名28歲楊姓男客，剛洗完澡正坐在床上，準備要跟其中一名越籍服務生進行「人與人連結」，但還沒開始就被逮捕，由於越籍女服務生剛到台灣，語言並不熟悉，但本國籍的陳女則是坦認當天已接客3人。

▲高雄「電信大樓」藏春色，警方破獲3名女子涉嫌從事性交易 。（圖／讀者提供）



警方表示，林姓負責人平常都以通訊軟體作為媒介聯繫女服務員，以每次2600元至3600元不等價錢，與不特定人士從事性交易，並從中拆帳600元，訊後將林男以刑法妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦，3名女服務生與楊姓男客則依違反社會秩序維護法移送裁處，並擴大追查幕後有無應召集團操縱。

由於該棟住商大樓因隔間多，加上不易警方查緝，不少業者在內從事色情行業，，又因位處中華電信公司高雄服務處對面，被尋芳客稱為是「電信大樓」，也是老司機們的「極樂淫窟」。

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