南迴線AI監視+邊坡告警「叫不停」　元凶竟是猴子！台鐵出招了

▲台鐵邊坡告警系統。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

太魯閣號去(110)年4月2日撞上落軌工程車出軌奪49命，台鐵針對高風險路段設置邊坡告警系統，南迴線路段裝設AI監視結合邊坡告警系統，未料今(111)年5月啟用後頻發出警示，原因竟是「猴害」，猴子頻入侵逛大街「觸動告警」，讓台鐵不堪其擾，10月底前將與東海大學合作建置電子圍籬減少「誤觸」事件轟炸。

為防止異物入侵軌道威脅行車安全，台鐵於26處高風險路段設置邊坡告警系統並陸續啟用，最晚今年底前全面完工，其中南迴線2路段今年完成邊坡AI監視系統，並搭配邊坡告警系統，今年5月整合，未料一啟用，告警卻三天兩頭響不停，讓值班人員很崩潰，事後經檢視AI監視器卻發現都是猴子惹的禍。

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由於南迴線12K附近鐵路下方是果園，常吸引猴子，也讓南迴線該路段變成猴子覓食途徑，造成AI系統辨識干擾，特別是清晨4時到6時和晚上更是猴子頻繁出沒時段，三不五時系統就遭誤觸告警，約2到3天就會發生一次，讓值班人員相當緊繃，憂心路線發生落石，屢次經AI監視器確認後，發現都是猴子誤觸，長期下來造成困擾。

▲台鐵邊坡告警系統。（資料圖／台鐵提供）

為減少系統誤作用，台鐵事後求助中華電信協助修正AI監視系統，將「猴子快速通過」行為加入系統判定，不列為行車安全要項，減少誤觸動。

不過南迴線猴子練就一身閃火車的功夫，只要有列車行駛而來就躲起來，一旦路線上沒有列車，猴子特定時間就會出現「逛大街」，且只要猴子在軌道上超過3秒鐘，系統依舊會判定危及行車安全，告警系統仍舊會啟動，即便告警次數減少，仍讓台鐵不堪其擾。

▲南迴線邊坡告警系統頻受猴子干擾誤作用。（圖／台鐵）

對此，台鐵表示，高雄工務段於南迴線部分路段設置邊坡落石預警系統利用監視器及AI系統進行判別，惟進行現場監測時，發現偵測範圍內有猴子侵入，其靜止不動時易造成AI系統誤判為石頭，已請統包商針對猴子及石頭部分，再進行系統加強學習及軟體優化，俾利降低誤判次數。

台鐵指出，另於現場獼猴最常侵入位置為南迥線k12+035附近，邀集專家學者現勘建議新增1處電圍網，調整猴子進出位置，預定111年10月底完成現場設置，以利提升預警準確度。

台鐵說明，與東海大學合作於南迴設有AI監視和告警系統路段加設「電子圍籬」，是採低壓電流讓猴子繞道，由於猴子碰觸電子圍籬低壓電流只會感到不適彈開，完全不會對猴子造成傷害。