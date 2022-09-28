　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南迴線AI監視+邊坡告警「叫不停」　元凶竟是猴子！台鐵出招了

▲台鐵邊坡告警系統。（圖／台鐵提供）

▲台鐵邊坡告警系統。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

太魯閣號去(110)年4月2日撞上落軌工程車出軌奪49命，台鐵針對高風險路段設置邊坡告警系統，南迴線路段裝設AI監視結合邊坡告警系統，未料今(111)年5月啟用後頻發出警示，原因竟是「猴害」，猴子頻入侵逛大街「觸動告警」，讓台鐵不堪其擾，10月底前將與東海大學合作建置電子圍籬減少「誤觸」事件轟炸。

為防止異物入侵軌道威脅行車安全，台鐵於26處高風險路段設置邊坡告警系統並陸續啟用，最晚今年底前全面完工，其中南迴線2路段今年完成邊坡AI監視系統，並搭配邊坡告警系統，今年5月整合，未料一啟用，告警卻三天兩頭響不停，讓值班人員很崩潰，事後經檢視AI監視器卻發現都是猴子惹的禍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於南迴線12K附近鐵路下方是果園，常吸引猴子，也讓南迴線該路段變成猴子覓食途徑，造成AI系統辨識干擾，特別是清晨4時到6時和晚上更是猴子頻繁出沒時段，三不五時系統就遭誤觸告警，約2到3天就會發生一次，讓值班人員相當緊繃，憂心路線發生落石，屢次經AI監視器確認後，發現都是猴子誤觸，長期下來造成困擾。

▲台鐵邊坡告警系統。（圖／台鐵提供）

▲台鐵邊坡告警系統。（資料圖／台鐵提供）

為減少系統誤作用，台鐵事後求助中華電信協助修正AI監視系統，將「猴子快速通過」行為加入系統判定，不列為行車安全要項，減少誤觸動。

不過南迴線猴子練就一身閃火車的功夫，只要有列車行駛而來就躲起來，一旦路線上沒有列車，猴子特定時間就會出現「逛大街」，且只要猴子在軌道上超過3秒鐘，系統依舊會判定危及行車安全，告警系統仍舊會啟動，即便告警次數減少，仍讓台鐵不堪其擾。

▲▼南迴線邊坡告警系統頻受猴子干擾誤作用。（圖／台鐵）

▲南迴線邊坡告警系統頻受猴子干擾誤作用。（圖／台鐵）

對此，台鐵表示，高雄工務段於南迴線部分路段設置邊坡落石預警系統利用監視器及AI系統進行判別，惟進行現場監測時，發現偵測範圍內有猴子侵入，其靜止不動時易造成AI系統誤判為石頭，已請統包商針對猴子及石頭部分，再進行系統加強學習及軟體優化，俾利降低誤判次數。

台鐵指出，另於現場獼猴最常侵入位置為南迥線k12+035附近，邀集專家學者現勘建議新增1處電圍網，調整猴子進出位置，預定111年10月底完成現場設置，以利提升預警準確度。

台鐵說明，與東海大學合作於南迴設有AI監視和告警系統路段加設「電子圍籬」，是採低壓電流讓猴子繞道，由於猴子碰觸電子圍籬低壓電流只會感到不適彈開，完全不會對猴子造成傷害。

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／7類人可接種！　次世代疫苗第2階段下周開打
快訊／30多歲男快篩陽未通報　5天後家中猝死
快訊／新北市破萬例！　各縣市確診分佈曝
快訊／比上周還多！今本土+48421　疫情連三天上升
「什麼台語只有老一輩會講？」　網推2字：一聽就知道年代
韋禮安今天登記！　甜曝愛妻「肚皮動靜」閃爆了
台股重挫360點收最低13466！　台積電大跌10元至438
抓包老公偷買重機！吳淡如罕見動怒　一聽完「驚人價錢」更生氣
韋禮安娶老婆了！　月初坦承「當然會想生小孩」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

次世代疫苗第2階段「下週一開打」　醫事人員、50歲以上7類人可打

華航皮卡丘彩繪機亮相！10／2「首航東京還有位」　全機都有寶可夢

30多歲男快篩陽未通報　5天後驚見「家中猝死」死因曝

快訊／今本土+48421！新北市破萬例　各縣市分佈曝

快訊／今本土+48421「比上週增3.7%」　疫情連三天上升

南迴線AI監視+邊坡告警「叫不停」　元凶竟是猴子！台鐵出招了

LIVE／明天宣布10月13日開國門　指揮中心最新說明

小三最怕「正宮1種反應」　律師曝4點很重要！5千人驚：最高境界

入境0+7將上路　台大公衛估：10月中台灣「已有條件0+0」

與初戀男友滾床　棉被遮臉突聽「喀擦聲」女大生嚇！網驚：是慣犯

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

次世代疫苗第2階段「下週一開打」　醫事人員、50歲以上7類人可打

華航皮卡丘彩繪機亮相！10／2「首航東京還有位」　全機都有寶可夢

30多歲男快篩陽未通報　5天後驚見「家中猝死」死因曝

快訊／今本土+48421！新北市破萬例　各縣市分佈曝

快訊／今本土+48421「比上週增3.7%」　疫情連三天上升

南迴線AI監視+邊坡告警「叫不停」　元凶竟是猴子！台鐵出招了

LIVE／明天宣布10月13日開國門　指揮中心最新說明

小三最怕「正宮1種反應」　律師曝4點很重要！5千人驚：最高境界

入境0+7將上路　台大公衛估：10月中台灣「已有條件0+0」

與初戀男友滾床　棉被遮臉突聽「喀擦聲」女大生嚇！網驚：是慣犯

次世代疫苗第2階段「下週一開打」　醫事人員、50歲以上7類人可打

《一家團圓》龍語申爆假戲真做！　何依霈曝兩人「真實關係」夜會有原因

華航皮卡丘彩繪機亮相！10／2「首航東京還有位」　全機都有寶可夢

搞不入流騙女學生上床？　黃國昌怒斥周玉蔻潑糞：陳時中無妄之災

衛少三分球PK贏詹皇　湖人主帥澄清從未說過讓他改打替補

修長火辣身材全都露！「微笑女神」林真亦寫真照曝

30多歲男快篩陽未通報　5天後驚見「家中猝死」死因曝

快訊／今本土+48421！新北市破萬例　各縣市分佈曝

快訊／今本土+48421「比上週增3.7%」　疫情連三天上升

梁詠琪首演電視劇「就入圍釜山影展」　與《非常律師》朴恩斌搶影后

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

台南26歲女「喉嚨卡魚刺」住院3個月求救：幫幫忙

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

小四女被開罰單　家長心疼怒罵

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

三媽漲價不怕！內行公開「最強平價火鍋」

婚前要「睡一晚公公房間」　男友1句她慌了

許藍方急付50萬　女律師曝原因

換戰袍求歡「老公只瞄一眼」　人妻超失望

台東餐廳震毀　一家四口慘睡帳篷

更多熱門

相關新聞

4天內16個司機員確診！人力不足　台鐵今停駛4班貨物列車

4天內16個司機員確診！人力不足　台鐵今停駛4班貨物列車

台灣走向與病毒共存，近來確診人數每日在2萬到4萬多間徘徊已成常態，不過台鐵彰化機班司機員本週一口氣冒出16人確診，傳出人力吃緊，台鐵今也停掉4班貨物列車因應，載客班次不受影響。

台鐵鳳林=玉里「9/30復駛」！首班5:44發車

台鐵鳳林=玉里「9/30復駛」！首班5:44發車

即／台鐵鳳林=玉里估9/30恢復通車！

即／台鐵鳳林=玉里估9/30恢復通車！

交長：花東鐵路有望提早搶通

交長：花東鐵路有望提早搶通

獼猴寶寶把狗當坐騎　專家解答了

獼猴寶寶把狗當坐騎　專家解答了

關鍵字：

台鐵南迴線告警系統AI監視器猴子電子圍籬

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面