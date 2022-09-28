金髮女賊「亮搞玩」又使壞　偷金融卡預借現金失敗...再遭起訴

▲蕭女（右）為了1萬元獎金變更身分證名字「亮搞玩」，因多起竊盜案現在服刑中。（資料照／翻攝Facebook亮搞玩）

記者劉昌松／台北報導

女賊蕭亮搞玩去年參加改名遊戲，拿了1萬元獎金花完後，在全台各處行竊，還因此被通緝逮捕，目前已入監服刑中，台北地檢署又查出，蕭女去年10月曾在1處膠囊旅館偷走別人的包包，拿包裡的多張金融卡去ATM預借現金，如果密碼輸入錯誤就換卡再試，結果沒有一張操作成功，但檢察官調查後仍依詐欺未遂等罪嫌將她起訴。

據了解，蕭女是個竊盜慣犯，從雙北偷到彰化，各處都有她行竊的紀錄，2021年初，有Youtuber跟「鮭魚之亂」，舉辦改名「亮搞玩」就發獎金1萬元活動，蕭女為了賺外快，也真的去變更身分證登記「亮搞玩」，還頂著1頭金髮，大方接受Youtuber採訪領獎。

早就因多項竊盜案遭通緝的蕭女入獄後，她涉嫌許多刑案逐一被檢警挖出，其中2021年10月間，台北市中正區某膠囊旅館內，發生住宿者背包遺失案，由於背包內的多張金融卡片，有被插進ATM操作預借現金功能，但因密碼錯誤失敗的紀錄，檢警調閱ATM監視畫面，明顯看到犯嫌就是蕭女，蕭女雖矢口否認犯行，仍被依以不正方法由自動付款設備取得他人之物的詐欺未遂等罪嫌起訴。