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社會 社會焦點 保障人權

5秒狂開10槍！他蹲點1個月襲擊「太陽會新竹分會長」　警逮6嫌

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹市南寮8月底發生槍擊案！天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓送開學第二天的女兒上學，返家時遭埋伏的槍手連開10槍，他身中8槍，經緊急送醫搶救後性命無虞。警方獲報後，將開槍的宋姓主嫌等6人緝捕歸案，並向新竹地方法院聲請羈押宋男。

▲▼宋男蹲點一個月，朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍被逮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲宋男蹲點一個月，朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍被逮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

回顧整起事發經過，戴銘銓8月30日上午與友人一起送女兒上學後返家，大約7時50分抵達家門口，車輛停好後，「南寮國」先步行下車，隨後駕駛座友人也緊接下車。

此時一名戴著黑色頭套、著黑衣的槍手，見目標出現後，快速從後方車輛下車、快跑，直達「南寮國」家門口連開10槍。事後開槍影片也被PO上網，影片中只見槍手瘋狂開槍，並無刻意瞄準，而開槍的目標位置幾乎都鎖定在中下半身處，警示意味濃厚，槍手連開8槍後稍停頓了瞬間再補兩槍，前後只花了5秒鐘的時間，完成動作後隨即快跑返回車上，駕車逃逸。

▲▼宋男蹲點一個月，朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍被逮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

案發後新竹警方立即成立專案小組並報請新竹地檢署指揮偵辦，會同桃園市政府警察局、宜蘭縣政府警察局、刑事警察局偵一大隊及警察局刑警大隊共同偵辦，發現槍手約在一個月前就開始出現在「南寮國」住家附近，勘查地形、觀察作息。

檢警過濾新竹、桃園及宜蘭上千支監視器及清查相關事證，並使用科技設備，於27日遠赴宜蘭拘提開槍的宋姓主嫌，及涉嫌藏匿接應犯嫌等6人，並起出制式手槍1把及子彈7顆。案經承辦檢察官複訊後，認宋姓主嫌犯罪嫌疑重大且有逃亡及串證之虞，向新竹地方法院聲請羈押，目前尚未裁定。

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