客廳燒金紙持開山刀嗆聲　警捕叉盾牌制伏...他辯「遭神明附身」

記者張君豪／台北報導

9月26日晚間20時許，台北市內湖區康寧路3段公寓發生一起意外，一男子在家燒金紙冒出火煙，警方到場規勸後，該男子卻聲稱「自己遭神明附身！」堅稱繼續祭祀燒紙錢，離譜持開山刀與警方對峙！場面相當危急，轄區內湖警分局東湖派出所警方首次使用伸縮抓捕器（捕叉）將持刀羅男壓制在牆角，警員並持長盾辣椒水上前順利壓制奪刀，順利化解這場持刀對峙危機。

▲羅男在家燒金紙並持開山刀與警對峙，警方使用捕叉、盾牌、辣椒水順利奪刀化解危機。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示，轄區東湖派出所接獲民眾報案，康寧路3段一處公寓，有人在家中燃燒紙錢冒出火煙，轄區東湖所長霍建元帶隊、率警員張煒捷、林少弘等人會同消防隊趕往現場查看。

▲羅男在家燒金紙並持開山刀與警對峙，警方使用捕叉、盾牌、辣椒水順利奪刀化解危機。（圖／記者張君豪翻攝）

警方會同消防分隊人員在場評估，該戶住家內確有燃燒物體痕跡，但羅姓屋主（54歲、有強制送醫紀錄）拒不開門，警消人員為阻羅男行為危害鄰居，讓消防隊人員緊急破門進入。

羅姓屋主手持開山刀與警方對峙，稱自己遭神明附身，希望警消人員離開，警方持槍喝令羅男放下刀械，並持長盾、伸縮抓捕器、辣椒水合力壓制，將羅男逮捕，警詢後認定羅南依公共危險及妨害公務等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方偵訊時詢問羅男持刀與警方對峙動機，未料羅男辯稱「我感覺有神明附身，根本無法控制自己」「還好你們制伏我，你要我怎麼辦？」但羅男情緒激動且說詞違背常理，警方會同衛生所人員評估後，認定他有攻擊他人之虞，羅遭後送內湖三總評估觀察。

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