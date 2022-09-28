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麥當勞限時美味雙堡帶你飛出國！美式、日式風情超有感

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

▲還不能出國吃美食不要緊，麥當勞限時推出日式、美式兩款漢堡，讓人可以搶先感受世界級美味。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

台灣民眾已經默默度過了兩年多沒辦法飛出國旅遊的日子，大家都要悶壞囉～終於等到各國陸續解封的這一天，不少人已經開始計畫要去哪個國家玩，大吃特吃、買好買滿！「街訪突即隊」主持人阿肥隨機採訪多組人，基本上分成兩派，一部分人想念日本的美食和風光，另一票人則是覺得太久沒出國，既然要去就要到距離夠遠的美國或馬爾地夫海島度假才真的「划算」。

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

說到出國旅行，行程如何安排很重要，有些人認為難得出國一趟必須「玩回本」，於是化身時間精算大師，從早到晚排得滿滿的，如果有旅伴耽誤了行程還會因此不開心，就有受訪民眾表示，「我會臉臭到爆！都不講話……」；但多數受訪者喜歡安排「軟爛」行程，一天只去踩點一兩個景點，認為這樣才有放鬆的感覺。旅行中還會遇到許多突發狀況或是與旅伴意見不同的時刻，像是許多人出國就喜歡逛街買買買，但有受訪者就覺得幫人代購台灣也買得到的商品，是非常浪費寶貴旅遊時間的事情；或是旅伴不熟當地語言又很兩光，害大家趕不上車或差點錯過飛機，通通都算是「雷隊友」。

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

回憶起最懷念、最想再去旅行的國家，有受訪者表示馬爾地夫是她這輩子看過最漂亮的海島，還沒辦法出國的她笑說若是想念海邊，就去「台灣馬爾地夫」白沙灣走走。另外有受訪者表示最想念日本的美食，而且竟然不是一般人直覺想到的壽司或定食，而是非常有日本在地風味的漢堡！「因為吃漢堡就會怕很油膩，但當時吃的漢堡有水果柚香的感覺很清爽。」還有受訪民眾是想直奔以漢堡美味出名的歐美地區，「它們的漢堡肉真的又大、汁又多又juicy，起司咬下去會牽絲。」講到他都快要流口水了。

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

還沒辦法出國沒關係，不論是美式正宗還是日式風味，讓受訪者魂牽夢縈的漢堡美食通通都在麥當勞就吃得到！麥當勞即日起推出期間限定兩款漢堡「起司脆薯雙牛堡」、「柚香塔塔脆鷄堡」，咬下的那刻彷彿瞬間置身國外。民眾盲試「起司脆薯雙牛堡」，一咬就有喀滋喀滋的聲音，民眾試吃紛紛表示這就是美式口味，「很像美國漢堡店會出現的東西，有兩片牛肉份量很足，吃起來飽足感很夠，薯餅很香」，更有民眾一吃到就不自覺地開始美式搖擺起來，大讚「有strong的感覺，兩片牛肉吃起來爽度就不一樣」！另一款日式風味的「柚香塔塔脆鷄堡」，立刻就知道這是屬於日本獨有的清爽風味，「我覺得它的味道比較清淡一點，比較像日式」、「有柚子的味道」、「很juicy，很像我在日本吃到的味道，這樣吃一吃就更想出國惹」。

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

「起司脆薯雙牛堡」之所以能有這種美式口感，秘密就來自於嚴選紐澳100％純牛肉，而且一次給兩片吃起來超級過癮，搭配美式經典NACHO起司醬，跟肉汁完美融合在一起，再把經典薯餅也放進來，再添酥脆口感跟天然馬鈴薯風味，主持人阿肥表示吃起來真的爽度爆表，「一口咬下，耳邊好像聽到時代廣場的鐘聲」。「柚香塔塔脆鷄堡」的鷄腿肉完全就是阿肥的最愛，外層酥脆內裏juicy的鷄腿肉「從來不讓人失望」，能這麼好吃收服眾人的心，是因為使用獨門香料醃漬再裏粉酥炸，「軟度、脆度、味道都是剛剛好」，再淋上用檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜製成的塔塔醬，微酸甜風味再加上柚香胡椒粉，更凸顯日式風味，阿肥笑說吃了好像人就坐在日本和室的榻榻米上、吃著精緻料理，超級享受。

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

阿肥還不藏私放送他的麥當勞點餐絕招，那就是薯條加大、可樂加大，「能加大的我全部都加大」，霸氣全餐點好點滿！期間限定即日起至11/8新推出的兩款「起司脆薯雙牛堡」和「柚香塔塔脆鷄堡」當然也要比照辦理，無論是想去哪個國家，搭上麥當勞航空即刻出發～
⏹ 起司脆薯雙牛堡 販售時間：09/28-11/08
⏹ 柚香塔塔脆鷄堡 販售時間：10/12-11/08

▲▼麥當勞,出國,旅遊,日本,美國,漢堡。（圖／翻攝自影片）

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