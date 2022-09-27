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店員都是邊緣人！《不便利的便利店》爆紅⋯韓小說在台上市一月6刷

▲▼《不便利的便利店》中文版在台上市一個月就6刷。（圖／寂寞出版）

▲《不便利的便利店》中文版在台上市一個月就6刷。（圖／寂寞出版）

記者林育綾／綜合報導

這間便利商店超不便利，卻讓人想一去再去！韓國今年最暢銷小說《不便利的便利店》在台上市後，一個月銷售就達到6刷。由於韓國便利商店密度是全世界排名第一，與人們生活密不可分，而台灣則排名第二，引發讀者共鳴。

韓國作家金浩然以一名街友成為社區裡的便利店店員為背景，寫出《不便利的便利店》一書，內容描寫人與人交流所帶來的幸福，引起讀者共鳴，成為韓國2022上半年最暢銷書籍，還獲KBS新聞大幅報導。除了在韓國已銷售突破70萬冊，成為口碑長紅的年度暢銷冠軍，售出多國版權，影視改編也進行中。

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▲▼《不便利的便利店》中文版在台上市一個月就6刷。（圖／寂寞出版）

▲《不便利的便利店》成為韓國2022上半年最紅小說，還獲KBS新聞大幅報導。（圖／寂寞出版）

《不便利的便利店》故事描述一位廉女士搭火車途中，驚覺錢包不見了，此時一通電話來告知，說在車站撿到了包包，還嚅囁詢問能否借用點錢買便當吃，而廉女士答應了。果然如她所想，對方是一名流浪漢，廉女士在拿回包包時，告知對方，歡迎他來自己經營的便利店吃便當。

這間便利店生意不太好，店員更是各種邊緣人的組合，像是上了年紀還為子女操碎了心的婦人、準備公務員考試多年的年輕女孩、50多歲靠微薄薪水養家的一家之主。但廉女士為了如同家人般的員工，努力把店鋪撐了下來。然而，大夜班店員突然辭職，讓她苦惱不已；就在這時，常來吃報廢便當的流浪漢竟陰錯陽差接下這份工作⋯。

書中每個章節以韓國便利商店常見的商品，帶出每個客人的人生故事。韓國讀者看了小說紛紛好評淚推，「不僅是讀者，更想成為這本書中的登場人物！」、「這是一本我想推薦給所有人的人生之書。讀的時候，很可能一會兒哭一會兒笑，但不知不覺間心頭就暖呼呼了。」

▲▼《不便利的便利店》中文版在台上市一個月就6刷。（圖／寂寞出版）

▲▼出版社也特別規劃在書店特定門市，以小型便利店模型與書籍一同陳列。（圖／寂寞出版）

▲▼《不便利的便利店》中文版在台上市一個月就6刷。（圖／寂寞出版）

寂寞出版當時關注到韓國書市的好口碑，也因為台灣是全球超商密度排名第二，讀者可以很快進入故事場景的設定中，便與韓國出版社積極洽談版權。

《不便利的便利店》9月在台發行繁體中文版，台灣版保留了韓國原版書封，更全球獨家收錄作者手寫給台灣讀者的問候箋；如今上市不到一個月已經6刷，更直接空降誠品暢銷榜翻譯文學類第一名。出版社也特別規劃在全台誠品書店特定門市，以小型便利店模型與書籍一同陳列，十分吸睛，目前全台線上通路、實體書店門市熱賣中。

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