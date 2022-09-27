單手壓制拒檢騎士！網友歪樓「愛上他」　25歲天菜帥警正面曝光

記者翁子皓／嘉義報導

嘉義市西區文化路上昨（26）日有2輛機車倒地，原來是警員追趕拒檢的騎士，並以單手壓制在地，有網友將影片PO上網，沒想到警察的英姿引發網友的討論，歪樓表示，「整個目光都在警察身上，感覺他長的好帥」、「警察好帥，我要搬去嘉義了！」據了解，該名員警為25歲的侯彥竹，警專34期畢業，服務5年多，今年才從台北市調到嘉義市。

▲25歲帥員警侯彥竹（右）執勤時單手壓制騎士，帥氣動作成為網路焦點。左為第一分局分局長王文生。（圖／分局提供）

▲帥警於文化路鬧區壓制逃逸騎士 。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，該案為嘉義市政府警察局長榮派出所員警侯彥竹執行勤務時，在新民路垂楊國小前發現一名男性騎乘普通重機車形跡可疑，侯景鳴笛示意對方停車，但騎士未理會，朝人潮眾多的路線逃逸，侯警見狀尾隨對方，在文化路段將該駕駛攔停，因該駕駛途經多處人潮眾多路段均未停車且強行穿越，依逃逸異常舉動而合理懷疑有危害公共安全之虞，在文化路段攔停騎士查證身分。

而侯單手壓制騎士，一手以手機查詢資料的過程，被民眾拍下PO網，網友紛紛向警員表示辛苦了，也有不少人回應指出，「我在建成街有遇到，警察追很久」、「警察追捕精神可嘉，但要配合支援警力，注意自身安全」、「支持警察強勢執法！」，更有網友歪樓表示，「整個目光都在警察身上，感覺他長的好帥…」、「警察好帥，我要搬去嘉義了！」