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阿公騎車載6歲孫女遇劫！遭貨車追撞1死2重傷　阿嬤被撞身亡

▲▼阿公騎車載6歲孫女遇劫！遭貨車追撞1死2重傷　阿嬤被撞身亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿公騎車載6歲孫女出門遇劫，遭貨車追撞釀成1死2重傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、柯沛辰／嘉義報導

嘉義縣番路鄉25日傍晚發生一起死亡車禍，65歲高姓阿公騎車載62歲妻子、6歲孫女「三貼」出門，不料行經潭情路往中埔方向時，突然遭一輛貨車從後追撞，導致1死2重傷，目前阿公、孫女還在搶救中。

嘉義縣消防局25日下午5點07分接獲報案，得知潭情路近仁義潭大橋發生車禍，現場有3名傷者，立刻出動人車到場救援。

據悉，高姓阿公騎車載阿嬤、孫女2人出門，不料途經潭情路，突然遭一輛貨車從後追撞，且毫無煞車，撞擊力道猛烈，導致後座的阿嬤、孫女2人頭部受到重創。

▲▼阿公騎車載6歲孫女遇劫！遭貨車追撞1死2重傷　阿嬤被撞身亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼祖孫搭乘的機車倒在路邊，一旁還留有安全帽和殘骸，以及女童的鞋子。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼阿公騎車載6歲孫女遇劫！遭貨車追撞1死2重傷　阿嬤被撞身亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

救護人員到場時，首當其衝的62歲阿嬤已無呼吸心跳、66歲阿公下身癱瘓，6歲孫女則是顱內出血，被分別送往嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院急救。小貨車何姓女駕駛、同車陳男則未受傷，因此未送醫。

不過，阿嬤經搶救後宣告不治，孫女也因傷重緊急開刀進行手術。至於阿公，因頸椎損傷造成下肢癱瘓，必須進開刀房手術。

警方到場時，對小貨車何姓女駕駛進行酒測，確認雙方酒測值為0 mg/l。至於確切肇事原因，尚待進一步調查釐清。

▼66歲阿公頸椎損傷，當場下身癱瘓無知覺，被送醫手術搶救。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼阿公騎車載6歲孫女遇劫！遭貨車追撞1死2重傷　阿嬤被撞身亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼阿公騎車載6歲孫女遇劫！遭貨車追撞1死2重傷　阿嬤被撞身亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼阿公騎車載6歲孫女遇劫！遭貨車追撞1死2重傷　阿嬤被撞身亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

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