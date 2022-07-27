執行署台南分署法拍會8／2登場　BENZ、BMW 5折起

▲行政執行署台南分署8月2日下午4時起，在中庭廣場舉辦動產拍賣會，僅開放60位民眾登記入場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署8月2日下午4時起，在中庭廣場舉辦動產拍賣會，僅開放60位民眾登記入場，拍賣物品有BENZ C250 AMG、BMW 320i、TOYOTA INNOVA、TOYOTA VIOS、福特休旅車、CHRYSLER休旅車等汽車、光陽、三陽、哈特佛機車、14吋兒童腳踏車等歡迎競標，自下午3時15分起開始登記，4時起正式競價拍賣。

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸睛的物件有2015年BENZ C250 AMG，1991CC，該車輛滯欠牌照稅及違罰6萬9730元、燃料費2萬136元，合計金額8萬9866元；2015年BMW 320i，1997CC，該車輛滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費6180元，合計金額1萬7410元，二部雙B名車均為第二次拍賣，價格直接下殺5折起。

台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至二樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許60位應買人登記領取號碼牌入場，每一張號碼牌允許一位應買人入場，其餘民眾須在場外候補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。此外，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處量測體溫，提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，會場內全面禁止飲食。