執行署台南分署拍賣扣押車輛機具全部拍出　194萬元入庫

▲行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，營業貨運曳引車、營業半拖車、KOMATSU PC300挖土機及KOMATSU D60A堆土機全數拍出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，於29日上午10時在城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣，準備拍賣物品營業貨運曳引車、營業半拖車、KOMATSU PC300挖土機及KOMATSU D60A堆土機全數拍出等，合計拍賣價金為新台幣194萬元。

聯合拍賣會一開始拍賣KOMATSU PC300挖土機，起拍價為74萬元，因天氣炎熱，且空氣中瀰漫著酸味，原本民眾喊價的意願不高，但在拍賣官積極的鼓吹下，民眾開始加價，最終以80萬元拍定，另本日拍賣最高價的標的物是MITSUBISHI營業貨運曳引車及其半拖車，合併起拍標價為60萬元，拍賣官在詳細介紹該車輛狀況後，請在場民眾開始喊價，在數輪次加價後，以88萬元拍定。此外，KOMATSU 堆土機以26萬元拍出。

台南分署表示，本案是台南地檢署國土專組檢察官，日前查獲不法集團違反廢棄物清理法案件，查扣被告等人供犯罪使用之曳引車與半拖車、KOMATSU牌挖土機及堆土機等機具，因本案查扣應沒收之機具及車輛有保管所費過鉅或有困難之情形，且為避免扣押物價值減損，經被告之同意，於偵查中進行變價程序，以落實刑法沒收新制及澈底剝奪犯罪所得。

拍賣程序由台南地檢署主任檢察官蔡宗聖率領劉修言檢察官、檢察事務官到場。拍賣價金將全數解繳台南地檢署。

台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。