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肯德基推「雙層青花椒卡啦雞腿堡」　網敲碗「空氣包」只抽不賣

▲▼肯德基限時推出「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，引發風暴的「空氣包」也將抽獎只送不賣。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基限時推出「雙層青花椒咔啦雞腿堡」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

肯德基又出新招！先前推出現象級「青花椒香麻風爆空氣包」引發話題，讓網友也紛紛敲碗問「哪裡買？」、「肯德基現在是賣空氣了嗎？」如今限時推出加倍升級的新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，即日起到10/2購買青花椒系列相關產品並拍照打卡，就有機會抽中空氣包，裡頭藏有驚喜招待券。

▲▼肯德基限時推出「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，引發風暴的「空氣包」也將抽獎只送不賣。（圖／記者林育綾攝）

▲先前引發網友討論的「青花椒香麻風爆」空氣包也將抽獎，只送不賣，內有驚喜招待券。（圖／記者林育綾攝）

 肯德基熱賣青花椒系列產品「青花椒香麻咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」擁有熱情粉絲擁護，為了滿足鐵粉味蕾，即日起至10/24，推出期間限定新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，漢堡中直接夾入2塊酥脆多汁、裹滿青花椒麻醬的咔啦雞腿排，結合香麻滋味與酥脆爽感，讓人一吃上癮，一次帶來雙倍香麻爆擊。

▲▼肯德基限時推出「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，引發風暴的「空氣包」也將抽獎只送不賣。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基青花椒系列產品熱賣，加碼限時推出「雙層青花椒咔啦雞腿堡」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基限時推出「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，引發風暴的「空氣包」也將抽獎只送不賣。（圖／記者林育綾攝）

9/27~10/31 期間更加碼推出「+1元多1件」優惠，使用預定快取服務訂購任一桶餐+1元，就送一塊咔啦脆雞或四塊上校雞塊，而訂購「雙層青花椒咔啦雞腿堡精選套餐」及任一XL套餐，即可享+1元多一顆原味蛋撻。

而先前在網路引發話題的「青花椒香麻風爆空氣包」，即日起到10/2 購買青花椒系列相關產品，並拍下照片，到肯德基粉專貼文發表狂粉非你莫屬宣言，就有機會抽中空氣包，裡頭藏有驚喜「雙層青花椒咔啦雞腿堡個人套餐招待券」。

▲▼肯德基限時推出「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，引發風暴的「空氣包」也將抽獎只送不賣。（圖／記者林育綾攝）

▲先前在網路引發話題的「青花椒香麻風爆空氣包」將抽獎送出，裡頭藏有驚喜招待券。（圖／記者林育綾攝）

另外，摩斯每年打造不同口味米漢堡，繼年初推出「超級大麥」系列後，今推出「北海道七星米」新品，讓消費者可品嚐北海道純淨、香Q的稻米；此外也推出「鮭魚天婦羅珍珠堡」及「明太子可樂餅珍珠堡」，將於9月16日～10月31日期間限定販售。

▲摩斯漢堡推出「北海道七星米」米漢堡，還有新口味「鮭魚天婦羅珍珠堡」、「明太子可樂餅珍珠堡」。（圖／摩斯漢堡提供）

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