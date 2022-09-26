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6縣市大雨！「庫拉」估今生成大迴轉　雙颱共舞下波變天時間曝

（圖／翻攝JTWC）

▲目前西北太平洋有中颱「諾盧」和一個熱帶低壓，今有機會雙颱共舞。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

「庫拉」估今生成大迴轉，將雙颱共舞，6縣市大雨特報！中央氣象局預報員陳伊秀表示，熱帶性低氣壓今天（26日）有機會發展為今年第17號颱風「庫拉」（Kulap），對台灣無影響；周二至周四天氣較穩定，周五到周日水氣較多。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

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氣象局今晨對6縣市發布大雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭縣山區已有局部超大豪雨發生，宜蘭縣已有局部大豪雨發生，花蓮縣已有局部豪雨發生；今日基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

（圖／氣象局）

▲▼6縣市大雨特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天基隆北海岸、東半部降雨會逐漸趨緩，但這兩地區和恆春半島仍有局部短暫降雨，西半部為多雲到晴，午後嘉義以南和其他山區有雷陣雨，而今晨大台北地區也偶有局部降雨。

陳伊秀說，周二至周四天氣比較穩定，僅東半部偶有局部短暫陣雨，午後南部和其他山區有些局部雷陣雨；另外，周二基隆北海岸也有些零星短暫雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀表示，周五到周日東半部水氣較多，其中東南部和恆春半島降雨較多、較全面，有局部短暫陣雨，東部、東北部也有些降雨；西半部雲量偏多，午後南部和中部以北山區有雷陣雨。

氣象局觀測，位於硫磺島東南方海面的熱帶低壓向西北移動，時速28公里。陳伊秀分析，它今有機會成颱，未來持續往西北，之後轉偏東，都在海面上，對台灣沒影響。至於近期是否可能還有颱風生成，她提到，南海和菲律賓東方海面算大低壓帶，不排除仍有擾動發展，還要再觀察。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱諾盧受呂宋島地形破壞、強度略減弱，進入南海後，持續偏西移動仍有再增強趨勢；另一熱帶低壓今將發展為輕颱庫拉，向西北移動再向東北大迴轉，對台灣及日本皆無威脅；未來一周西北太平洋仍在熱帶擾動活躍期，模式模擬顯示還有其他熱帶系統發展的機率，應持續觀察。

▼今有機會雙颱共舞。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局公布未來一周天氣三階段變化。（圖／氣象局）

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