快訊／本週第一階段開國門！　指揮中心14時說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣即將解封邊境，指揮中心日前已宣布，鬆綁將分成2大階段進行，中央流行疫情指揮中心也將在今日和交通部開會討論觀光局團客快篩陽通報流程、民航局機組員外站管理和防疫旅館退場機制等。更多關於邊境解封政策也有待指揮中心下午2點記者會說明。

指揮中心日前宣布第一階段先再9/29施行「入境唾液PCR改成發放4劑快篩」，第二階段才是正式實施「入境檢疫0+7」制度，時間預計是10/13。

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第一階段上限改為一週上限6萬人次，而入境唾液PCR改成發放4劑快篩，檢疫為一人一室，包括「3天居家檢疫、4天自主防疫」，至於快篩使用時機為居檢第三天先篩一次，後4天僅需在出現症狀時篩檢，未滿兩歲者無需執行快篩，若出現症狀就比照入境旅客就醫方式處理。

而入境「0+7」制度預計10/13上路，入境者除了改採「0+7」免居家檢疫外，入境者如無症狀也可搭乘大眾交通運輸工具，或是防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕等，初期仍以一週上限15萬人次為主，但可入境對象（除先前已恢復互惠免簽國待遇），「非免簽國」也開放一般社會訪問及觀光，且取消限團令。