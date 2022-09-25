蔡英文誓贏回民主聖地宜蘭　讚江聰淵：「班班有冷氣」他提的

▲蔡英文出席宜蘭縣百工百業挺江聰淵後援會成立大會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文25日上午前往宜蘭縣，為黨籍縣長參選人江聰淵站台，蔡致詞時稱讚，行政院長蘇貞昌推動「班班有冷氣」政策就是參考江聰淵在宜蘭市推動的經驗，地方只要有好政策，中央就全國來做，喊話「我們一定要把宜蘭贏回來」，讓宜蘭縣重返榮耀。

蔡英文今天上午出席「2022宜蘭縣百工百業挺江聰淵後援會成立大會」，為江聰淵與黨籍縣議員和鄉鎮市長參選人加油打氣。她致詞時表示，宜蘭是民主聖地，很多民主前輩都是宜蘭人出身，包括黨外時期的郭雨新、陳定南、林義雄，且宜蘭也有很多好人才，像是前縣長劉守成、林聰賢、前代理縣長陳金德，另民進黨中央黨部的秘書長林錫耀也是宜蘭人，而立法院長游錫堃、監察院長陳菊亦都是宜蘭人。

蔡英文說，今年宜蘭縣長的選舉，全台灣人都在看，看宜蘭人的選擇是什麼，「我們宜蘭人是不是要找回宜蘭人的光榮？我們要不要重返榮耀？」

蔡英文細數江聰淵的政績說，今年4月，蘇貞昌決定推動「班班有冷氣」政策，就是參考江聰淵在宜蘭市推動的經驗，江現在已經提出許多政見，例如「農地333政策」是為了保護農民權利、優化農地使用，或如「婦幼3安政策」是要增加生小孩補貼到1.5萬元，推動弱勢家庭補助「到宅做月子」，以及增加托嬰的量能。

針對交通議題，蔡英文特別談及，不管是宜蘭鐵路高架化，還是大家最關心的高鐵延伸到宜蘭，中央政府都已經在積極規劃、加速推動，這將會是宜蘭「轉骨」的關鍵，未來宜蘭、台北來回的時間比較短，一定對未來宜蘭餓發展很有幫助。

蔡英文喊話，「只要我們團結，我們絕對會贏，我對宜蘭有信心，因為我知道，宜蘭人也知道，我們就是要選擇一個會做事的人」，且不只是縣長要贏，民進黨的議員、鄉鎮市長也要贏，一定要把宜蘭贏回來，讓宜蘭重返榮耀。