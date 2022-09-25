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批侯友宜傷害警大　林佳龍：他不會不知道偽造聲明的嚴重性

▲林佳龍25日上午出席「新北市醫事團體支持林佳龍後援會成立大會」並受訪。（圖／林佳龍競辦提供）

▲林佳龍25日上午出席「新北市醫事團體支持林佳龍後援會成立大會」並受訪。（圖／林佳龍競辦提供）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍競辦指，警大校長陳澤文否認校方就新北市長侯友宜博士論文有發任何聲明，但侯競辦則解釋，警大人員來電證實校方的確有提供說明，但因內部考量，並未公開發佈聲明；面對警大聲明羅生門，侯友宜今（25日）說，選辦已對外說得非常清楚。對此，林佳龍表示，侯友宜當過警大校長，不會不知道偽造警大聲明的嚴重性。

林佳龍25日上午出席「新北市醫事團體支持林佳龍後援會成立大會」並受訪。媒體詢問，侯競辦堅持警大有發聲明，侯友宜今早被問相關問題，說給競辦回答，是否認為侯友宜至今還沒正面面對這些質疑？林佳龍回應，侯友宜當過警大校長，不會不知道偽造警大聲明的嚴重性，警大陳校長已經對外說明，而校方也發新聞說侯競辦所說的聲明並不存在。

林佳龍說，侯友宜今早上的發言還是挺選辦發言人，不但沒向警大道歉、跟社會澄清說明，而且造成二度傷害，嚴重傷害警大全體。林質問，如果侯友宜今天還是一位校長，會怎麼處理有人偽造警大聲明這件事，會同意這樣的做法嗎？

林佳龍23日接受名嘴周玉蔻專訪，指控侯友宜把刑事局的資料私用變成警大博士論文，恐涉及學術倫理問題。侯友宜競辦則批林佳龍吹牛不打草稿、胡說八道，然而林佳龍仍就此議題猛打。

侯友宜競辦發言人吳亮賢24日表示，根據警大官方聲明，侯友宜民國69年畢業於中央警官學校，即分發警察機關服務，再於88年報考警大博士班甄試時，服務年資已逾18年，符合該校當年度研究生甄試入學簡章規定。

侯辦所指的警大官方聲明也指，侯友宜依教育部「報考大學同等學歷認定」規定報考，警大嗣後亦依據教育部規定將當年博士班新生入學資格，函請內政部轉教育部審復，經回復「覆核無異」在案，侯友宜於93年通過論文口試並在6月畢業。

不過，林佳龍競辦發言人何博文則反擊，警大校長陳澤文否認校方有發任何聲明，但吳亮賢又說，24日下午也接獲警大人員來電，證實校方人員提供給媒體的說明，如本辦提供的說明，但因內部考量，並未在官網或公開發佈聲明。兩造說法讓此爭議陷入羅生門。

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關鍵字：

林佳龍侯友宜警大論文2022九合一大選2022新北市長

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