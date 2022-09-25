廣東高架橋「巨大鋼梁崩落」　貨車路過被壓爛！59秒逃生片曝光

記者柯沛辰／綜合報導

廣東省中江高速公路24日上午發生嚴重工安意外，一處還在興建中的高架橋突然坍塌，結果鋼樑塌落在高速公路中央，還壓到一輛恰巧經過的貨車，所幸駕駛幸運逃過一劫，僅一名在現場作業的工人摔落受傷。至於事故確切原因，目前還在調查中。

綜合陸媒報導，廣東省中山市橫欄鎮一座興建中的高架橋24日發生坍塌，原先上層進行施工，下方路面的中江高速公路照常通車，不料塌下的鋼梁橫躺在路中央，截斷雙向交通，導致中山橫欄段交通中斷。

交警獲報趕抵後，對往中山方向的西江大橋路段實施臨時交通管制，並禁止車輛往中山方向通行。照片中可見，一片片形似梁架的鋼板吊掛在橫樑上，但其中一個鋼梁砸落路面，把一輛貨櫃車的貨櫃壓得面目全非。

▲▼貨櫃被壓爛，所幸貨車及時通過，車頭完好無傷。（圖／翻攝自微博）

幸運的是，貨櫃車的車頭完好無缺，因為鋼梁只砸中貨櫃，而司機也因此逃過一劫，可謂與死神擦肩而過。另一部影片可見，施工中的高架橋鋼梁無預警坍塌，整個過程只有短短幾秒，根本來不及反應。

廣東省交通部門證實，中山市橫欄鎮在建的西環高速橫欄北互通C匝道高架橋作業現場24日上午9時發生鋼箱梁掉落，造成現場一名作業工人受傷，已送醫治療。至於詳細事發原因，有待進一步調查。

▼貨櫃面目全非。（圖／翻攝自微博，下同）

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