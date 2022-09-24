日本不認高端！陳時中挨轟詐騙　薛瑞元：人民不是沒有自主性的傻子

記者嚴云岑／台北報導

日本不承認高端疫苗，民眾需自費3500元做PCR才能入境。國民黨副主席連勝文今（24）日上午出席蔣萬安後援會痛斥陳時中吹噓高端疫苗形同詐騙。衛福部長薛瑞元下午接受媒體堵訪時直言此說「過分了」，他提到，每個民眾都有選擇疫苗的權利，「不要把人民當作沒有自主性的傻子」，自己也因身體因素接種4劑高端，當時也沒想到要不要出國。

日本宣布10/11開放海外旅客自由行，但入境需注射日本認證的3劑疫苗，包含：BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novavax與印度的Covaxin疫苗，並未認可台灣的高端疫苗。等同於打高端的民眾需自費3500元做PCR才能入境。

部落客林氏壁也在臉書提醒，若未符合日本的施打疫苗條件，需在出國前72小時持有PCR陰性證明，將使出國費用增加至少3500元，急件費用更要4500元。

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連勝文上午參加蔣萬安松山後援會成立大會，被問及日本不承認高端問題時，他痛斥陳時中過去兩年「不停騙大家」，先是把德國BNT說成大陸疫苗，又吹噓高端疫苗功能，以及未來被世界承認的可能性，根本是典型詐騙手法。

對此，薛瑞元今下午出席衛福部「第八屆紫絲帶頒獎典禮」時回應，「講這種話有點過分」，高端是次單位蛋白疫苗，與BNT、莫德納等mRNA疫苗機轉不同，副作用也比較小，民眾選擇接種也有自己的考量，但能期待日方能在認證上能談出一個結果。

▲衛福部長薛瑞元出席第八屆紫絲帶頒獎典禮。（圖／記者嚴云岑攝）