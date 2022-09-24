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前男友性侵少女！她一旁滑手機目睹　淫狼辯兩情相悅...下場慘了

▲少女與女網友見面，慘遭女網友的前男友性侵，網友在旁滑手機目睹全程。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲少女與女網友見面，慘遭女網友的前男友性侵，網友在旁滑手機目睹全程。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／台南報導

14歲少女小花（化名）為與17歲女網友小芳（化名）見面，騙母親說要參加學校的過夜宿露營活動，她到台南小芳住處後，兩人又前往小芳黃姓前男友住處，不料被黃男性侵，小花向小芳求救時，對方卻只顧著滑手機。台南地院審結，依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，判處黃男有期徒刑7年8個月。

判決指出，黃男當日凌晨2時許看見小花、小芳一同躺臥在房間床上，竟強行以身體壓制小花，想對她性侵。期間小花多次說「不要」，並試圖推開黃男，還以手拍打小芳求救，不料她與黃男力量差距過大，掙脫不開下，遭對方性侵得逞，之後在驚嚇中與小芳快步離開黃男住處。小芳事後趁亂傳送訊息給網友，請對方報警。警方後來循線在台南麻豆街區發現2人，並在小芳口中得知整起事件的經過。

小花表示，黃男去洗澡前有摸她的腰及肚子，她問小芳「那男生是不是有一點變態」，小芳回答「他以前會，現在不會了」，後來她與小芳躺下來睡覺，睡沒多久黃男突然壓在她的身上，她想推開對方但推不開，只好拍打小芳求救，小芳卻叫她「忍耐一下」，過程中她有大叫說「不要」，小芳則在旁玩手機目睹性侵過程。

小芳表示，她看到小花被性侵時，有去拍打黃男幾下，要他不要這樣，但黃男卻不願停手，黃男當時看起來很兇，讓她很害怕，她只好用手機聯繫網友報警，事後小花跟她抱怨為何不幫忙阻止黃男，但她覺得黃男就算推開還是會繼續，只好用手機向網友求援。

黃男供稱，他沒有強迫小花，也不認識對方，但與小芳曾有交往關係，當時3人一起睡在床上，小花突然說「想要」、「不會怎麼樣」，雙方因此發生性行為。

法官認為，黃男以體型壓制小花，不顧對方以言語反對、以手推開、向小芳求救等舉止，強行性侵犯行明確，造成少女身心受創，依對未滿十四歲女子犯強制性交罪，判處黃男有期徒刑7年8個月。

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