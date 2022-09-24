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與王毅會晤　布林肯強調維護台海和平穩定

▲▼）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與中國國務委員兼外交部長王毅會晤。（圖／路透社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與中國國務委員兼外交部長王毅會晤。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

美國國務卿布林肯今天與中國國務委員兼外交部長王毅會晤。布林肯向王毅強調，美國致力於台灣海峽和平穩定，且台海和平穩定對區域及全球安全與繁榮至關重要。

第77屆聯合國大會本週在紐約舉行，布林肯（Antony Blinken）與王毅利用機會舉行雙邊會晤。

這是兩人繼7月9日20國集團（G20）於印尼峇里島外長會議後，再次進行雙邊會晤，也是美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國大動作在台海周邊舉行軍事演習升高區域緊張關係，以及美國總統拜登日前再度表態願協防台灣後，2人首度面對面會談。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過新聞稿表示，布林肯談及確保開放溝通管道與負責任地管控美中關係的必要，特別是在情勢緊張之際。

布林肯也強調，美國致力於維持台海地區和平穩定，這與美國長期以來的一個中國政策一致。他並強調維護台海和平穩定對區域及全球安全與繁榮至關重要。

拜登21日在聯大演說時，強調美國致力維護台海和平，奉行一中政策，反對任何一方片面改變現狀。這是美國總統近年首度在聯合國場域公開強調對台海和平穩定的重視。

布林肯也重申美國譴責俄羅斯發動烏克蘭戰爭，並強調若中國向入侵主權國家的莫斯科提供協助將面臨後果。他也表達在雙方利益一致之處，美國願持續與中國合作。

 

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