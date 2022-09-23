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今年中研院區開放回歸實體　活動近200場「開箱院內寶藏」

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許敏溶攝）

▲今年中研院院區開放將回歸實體。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受疫情影響，去年中研院「院區開放」（Open House）」參觀活動採線上舉行，而中研院今（23日）宣布好消息，今年院區開放將回歸實體，並在10月29日（六）登場，往年「一日限定」的節目內容也特別加場，線上活動則提前一天展開，預計一連2天的演講座談、實驗室參觀、互動體驗等將有近200場活動，透過虛實串聯，讓民眾不論現場參觀或在家都能盡情參與，開箱中研院的人文及科研寶藏。

受到新冠肺炎疫情影響，國內不少活動都因此暫停、取消或改為線上，去年中研院的「院區開放」活動，就從實體改為線上，而隨著近期疫情開始緩解，行政院也在昨天宣佈，最快10月13日起將開放國門，階段性開放邊境管理措施。

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中研院也在今天宣布，今年「院區開放」將回歸實體，中研院指出，院區開放舉辦25年以來，已成為眾多科普迷們引頸期盼的年度盛會，多所學校師生每年均特地組團參觀，或有「鐵粉」從外縣市遠道而來，參觀人次屢創新高，而今年活動可上官網查詢。

為激發學生們探索科學及人文研究熱情，中研院表示，今年主題演講首次安排院內年輕優秀學者發表短講，並由院長廖俊智主持，主講人包括：應用科學研究中心副研究員陳壁彰、細胞與個體生物學研究所助研究員陳振輝、中國文哲研究所副研究員劉瓊云，上述場次也將在線上同步直播，透過一場90分鐘的演講，讓民眾一次獲取數理、生命、人文領域的專業知識。

▲▼中研院區開放回歸實體，近200場活動「開箱院內寶藏」。（圖／中研院提供）

▲今年中研院區開放將回歸實體，共有近200場活動。（圖／中研院提供）

中研院表示，陳壁彰曾受諾貝爾化學獎得主貝齊格（Eric Betzig）指導，他所鑽研的「晶格層光顯微術」，改革活體螢光顯微術，曾被評為2014年十大科學突破及獲得AAAS Newcomb Cleveland Prize，迄今也進一步開發出「透化層光定位顯微鏡」，這次將以「當光鏡追上電鏡」為題，一揭尖端顯微技術發展與應用。

中研院也提醒，院區開放各活動皆標註分齡資訊，提供參加對象的年齡層建議，從國小、國中到高中以上等，滿足各種不同年齡層民眾的需求，若家中有6歲以上小朋友的父母，想要帶孩子們探索科學，天文所「以管窺天」－太陽觀測、多樣中心「植物與菇菇好朋友－植物或真菌拼圖」、歷史文物陳列館「未來考古──做我的時光寶盒」等活動，能讓小朋友動手做實驗、玩科學、體驗史前文化穿越，激發無限創造力。

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