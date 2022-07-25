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獨／中研院電訪員怒了！超時加班費、6%勞退都沒給　將提告詐欺　

▲▼電話,錄音帶。（圖／翻攝PEXELS）

▲中央研究院調查研究專題中心，傳出勞資糾紛，未依勞基法幫電訪員投保。（示意圖／翻攝PEXELS）

記者黃宥寧／台北報導

我國最高的學術機關中央研究院（簡稱中研院），驚爆勞資糾紛！任職調查研究專題中心電訪員向《東森新媒體ETtoday》爆料指出，中研院歷年未依照勞基法規定，幫電訪員投保或職災勞保，更以「承攬關係」方式，訂定契約，導致勞工保險、勞工退休金及全民健康保險需自行負責，與現行我國勞動法令明顯有落差，因此提出質疑，認中研院故意或是過失造成電訪員權益受損。

任職調查研究專題中心電訪員阿香（化名）向《東森新媒體ETtoday》爆料指出，中研院歷年未依照勞基法規定，為電訪員投保部分工時勞保，亦拒絕給付加班費與勞退金，嚴重影響其損益，因此提出質疑，認為中研院故意或是過失造成電訪員權益受損。

阿香指出，2005年7月1日勞保新制上路，當時中研院院長李遠哲針對電訪室聘用的專員是否繼續加保問題，在接獲匿名陳情後，於2006年特別召開會議，決定繼續以僱傭關係聘用，讓這些專員能安心工作，併享受勞保權益及院內員工福利，但相較於這些專員，電訪室的電訪員就無法受到同等待遇，電訪室雖在2016年請示院方法制室，奈何獲得的答案竟然是以＂承攬關係＂來認定。

據阿香了解，2014年院務會議中，曾就院內各單位可能勞務採購方面，在「承攬關係」與「僱傭關係」一事，決議盡量以承攬關係處置，以減少預算支出，即便是具有學生身分者，改採獎勵方式處理，少用僱傭關係處理，也可規避部分工時之勞保，減少成本支出。

▲電話，聯絡，服務，電腦，筆電。（圖／pixabay）

▲電訪員爆料指出中研院未幫投保勞保。（示意圖／pixabay）

阿香接著說，她有友人在政大選情中心擔任電訪員，政大均依規定投保部分工時勞保，也因在2021年9月間，收到勞動部主動通知，符合勞工紓困4.0方案，而獲得生活補助1萬元。

今年5月電訪員們曾向中研院反應，法治室終於坦承錯誤，卻推諉2016年已離職的法務「誤解法令」，不過從今年7月25日起「準備」幫電訪員投保勞保，遇有超時加班亦相對給付加班費。但是，對於過去電訪員的超時加班費及勞退金，均不予補償，也已激怒近15名電訪員，準備集體向院方求償。

阿香認為，事實上對照院方2006年會議、2014年院務會議，究竟是院方法制室不懂勞基法規定，還是明知故犯？

根據阿香提供與中研院契約看出，雙方以「承攬關係」訂定該份契約，工作期間由電訪員到「中研院人文社會科學研究中心調查研究專題中心電訪室」進行電訪問，且電訪員的勞工保險、勞工退休金及全民健康保險須自行負責，每班次3小時，每次520元起，隨參訪次數調整，最高可調至775元。

▼中研院人文社會科學研究中心，與電訪員訂定的契約書為承攬關係。（圖／民眾提供）

▲▼ 中研院電訪員 。（圖／民眾提供）

阿香舉例，她在今年3月17日前已上滿378班（依平日班每班補償35元，假日班、預試第一天或需補班3.5小時者每班補償41元）雇主應該是每班以35元計算勞工的勞退金6%，但恐怕也因中研院「過失」而領不到。

再者，電訪室的電訪員與調研中心雇用的面訪員，不乏有勞退一次退領、抑或平日只是家庭主婦（夫）到調研中心打工，卻因調研中心故意不作為，而喪失110年勞動部「勞工紓困條例4.0」1萬元補助款，這部分是否由調研中心補償，加上目前疫情嚴峻，有關勞工因隔離或確診者，可請領3.5日傷病給付，在職場因公隔離或確診者，可請領7日傷病給付。

阿香提出疑問，去年初某晚，從電訪室返家途中發生暈眩，經由家人帶同急診就醫，查不出病因，因當時急於關心自身健康，未曾聯想屬於標準職災，但如今回頭向院方提出，院方會願意全額負擔理賠嗎？

她氣餒接著說，2016年、2017年訪訓期間，2度爭取加班費核發，卻分別由2名督導以「預算經費不足」否決，但他認為電訪員契約書內容從N年前已違法迄今，勞工意識抬頭的今日，在預算經費爭取上，應該可迎刃而解，必要時更可動用預備金，但中研院卻冷處理。

記者致電實際了解後，院方急著解釋要幫電訪員投保，但是尚在籌畫中，甚至在電訪完緊急召急這批電訪員，做出粗略契約書，將所有訪員工資全部打回原形，採時薪185元，變相將發聲的勞工予以減薪（老訪員上滿120班以上，已可領最高3小時580，新進訪員則至今仍以520計價）。

▼中研院未替電訪員進行投保，導致訪員們權益受損。（示意圖／pixabay）

▲▼契約,合約,文件。（圖／pixabay）

她提到訪員們個個憤怒不平，氣尚未消，隔天又朝令夕改想平撫電訪員不滿情緒，將契約一改再改，更出現第三種不力勞工的契約書，十足與一般企業不同，平常資方很怕勞工申請勞資爭議協調，而院方竟仍存在駝鳥心態處置。

她表示目前已經有40名電訪員連署，希望調研中心能為訪員投保部分工時及職災勞保，至於有關已離職訪員權益，應由調研中心主動洽繫辦理，以免野火燒不盡；至於，中研院明知要給付加班費卻以「預算不足」應付員工，除了違反勞基法，未來也不排除對中研院提告詐欺。

阿香最後認為，勞動部在寒、暑假期間，都會以各種文宣方式，積極宣傳告知學生若在寒、暑假期間打工，雇主應依規定申報，工讀生參加勞工保險、就業保險及職災保險，並提繳勞工退休金，以保障員工加保及退休金權益，違法雇主則受罰，為了就是保障寒、暑期工讀生會因為對權益不熟練，才積極推廣，但中研院卻「老大心態」不以為然，仍以承攬關係處置，也十足打臉勞動部。

對此，中研院人文社會科學研究中心向《東森新媒體ETtoday》回應：「本中心正在積極處理中，日前曾與當事人溝通，並持續瞭解相關訴求細節。將盡最大善意，考量其權益，以合法、適當的方式妥善處理」。

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