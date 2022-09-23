7月大被拋棄！媽晚年求扶養「討1個月1萬」　她怒回1句

▲媽媽跑回來要扶養費。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

常說「天下無不是的父母」，但這句話適用在每個家庭嗎？一名女網友抱怨，她從小就被媽媽拋棄，是被爸爸和其他親戚帶大的，成長過程中都沒有感受過母愛。沒想到事隔多年，媽媽竟然跑回來要求扶養，一個月要1萬元，讓她相當傻眼，怒罵「拜託你，早死早超生好嗎？」讓不少人看了相當心疼。

「致拋家棄子的媽媽」，原PO在臉書「匿名公社」發文表示，媽媽當年為了追求自己的生活，在她只有7個月大的時候就離開了，她從小生活起居都是爺爺、爸爸、姑姑和叔叔在幫忙處理。沒想到幾年前對方突然跑回來要求扶養，還拿出殘障手冊，說自己很可憐、無奈，沒辦法找到工作，但需要生活費，因此申請法扶律師打官司。

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▲原PO在7個月大的時候被媽媽拋棄。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO看到媽媽的做法，無奈地表示「我學走路的時候，你在哪？我學騎腳踏車的時候，誰教我？我上幼稚園的時候，誰牽著我的手？我上小學的時候，誰幫我帶便當？我放學回家，誰幫我煮晚餐？我國中的時候，誰幫我簽聯絡簿？我大學畢業典禮，有誰參加？我結婚見家長，誰代表？我生小孩，誰幫我做月子？」就因為媽媽當年的選擇，讓她只能被迫接受這樣的成長經歷，因此想問「所以，你能不能接受我不會扶養你？」

原PO也說，在法庭上再次見到媽媽時，自己手上還抱著剛出生2個月的兒子，但對方卻沒有任何一句關心，一開口就是要1個月1萬元，「法庭上，我訴說了我的童年，我就是沒勇氣，問你有沒有愛過我」。

現在5年過去了，原PO表示「事隔五年，我依舊記得你當庭訴說的可憐，事隔五年，社會局來函：令堂接受政府安置，安置費云云。事隔五年，一張新北市政府的公文就是要我每個月一萬多」，面對這個結果讓她非常生氣，大罵「拜託你，早死早超生好嗎？如果社會局來函，是要我領收屍體，我會去的！我會幫你風光大葬，買鞭炮慶祝我重獲新生的」。

▲原PO分享自己辛酸的成長經歷。（示意圖／視覺中國CFP）

不少人看到原PO的文章都感到相當心疼，表示「可以打官司不扶養她嗎？這種人根本不是媽媽！只圖享樂、自私自利的女人」、「老了才回來要人扶養，臉皮真厚」、「老了才回來要人養，臉皮真厚」、「我有相同的經驗！可以申請免除扶養！加油！別被打倒了！這是一條漫長的戰爭要打」、「支持你上訴，只要有人證明他沒有撫養過你，你的態度要堅決，要據以力爭，加油」、「只要有各種證明母親的棄養事實，相信一定是大家期待的結果」。