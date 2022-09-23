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BMW「時速106」市區狂飆！25歲男無照酒駕　她出門買菜遭撞噴慘死

記者戴若涵／台中報導

台中市大里區大智路、喬城路口3月25日發生一起奪命車禍！一名25歲劉姓駕駛到KTV歡唱，酒後無照駕駛黑色BMW返家，途中撞上梁姓機車女騎士，由於他時速破百撞擊力道猛烈，梁女噴飛數公尺高後墜地，當場失去生命跡象，劉男見狀竟肇逃，日前法院判決出爐！

▲▼台中酒駕男子清晨撞死買菜婦被收押，家屬悲戚說，政府強調的酒駕零容忍呢？（圖／民眾提供）

▲▼劉男無照酒駕撞死買菜婦，死者家屬心碎不已。（資料圖／民眾提供，下同）

回顧整起事發經過，劉男3月24日晚上先在家中喝了啤酒，並於25日凌晨1時許前往KTV，一路歡唱到凌晨5時許，他不顧自己席間飲用數杯威士忌，竟還無照開著黑色BMW上路，清晨6時10分行經大智路、喬城路口時，當場撞上當時正從大智路外側車道切換到內側車道的66歲梁姓女騎士。

由於劉男車速高達每小時106公里，巨大的撞擊力道將機車撞得扭曲，現場零件四散，而外出買菜的梁女被撞後，噴飛數公尺高墜地，倒臥血泊之中失去呼吸心跳，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

▲▼台中酒駕男子清晨撞死買菜婦被收押，家屬悲戚說，政府強調的酒駕零容忍呢？（圖／民眾提供）

劉男肇事後，非但沒有停車查看，反倒猛踩油門離開現場，他折返往台中市區逃，但當他將車輛開進東區東光園路時，發現該處是一條死巷，隨即倒車出來，過程中又撞毀另外2台車輛。警方獲報到場，對他施行酒測，這才發現劉男不但無照駕車，酒測值還高達0.95，並涉入一起肇事逃逸案件。

台中地方法院審理過後，認為劉男無照駕駛，並以每小時106公里的高速駕駛於市區道路上，酒測值達0.95，犯案後又肇事逃逸，也沒有與被害人家屬達成和解，決定依照酒駕致死罪將他判刑5年，另依駕駛動力交通工具致人於死逃逸，處有期徒刑2年，應執行有期徒刑6年，全案仍可上訴。

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