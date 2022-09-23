鴨舌帽男盯梢騷擾女子被訴 　永康警1小時鎖定傳喚到案

▲56歲黃姓男子涉嫌盯梢騷擾王姓女子，被永康分局警方傳喚到案說明並依法告誡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局永信派出所22日中午接獲42歲王姓女子報案，近期多次遭一名黃姓男子盯梢騷擾，深感畏懼，案發後即報警處理，並提出跟蹤騷擾告訴及性騷擾申訴，警方迅速查明通知到案說明，警方依法告誡否則移送嚴懲。

永信派出所接獲報案後，由永所長王建智組成監視器調閱小組，由所屬員警們分工，調閱沿線監視器，釐清涉案人相關特徵及使用車輛，經查訪比對及蒐證，始循線鎖定居住於永康區的一名56歲黃姓男子涉案，隨即通知到案說明。

該名男子遭警方通知時有些不知所措，員警依法予以告誡，並開立跟蹤騷擾告誡書，警告不得再犯，否則被害人將可依法提出保護令聲請，若再犯將可逮捕並依法移送嚴懲。據了解，黃男表示盯梢騷擾王女，僅是因「欣賞」對方而已。

永康分局分局長甘炎民呼籲，民眾如果遇到跟騷行為，記得要立刻報警，絕對不要隱忍，跟騷行為屬告訴乃論，單純跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑或併科10萬元以下罰金；若攜帶凶器或其他危險物品犯跟騷罪，可處5年有期徒刑或併科50萬元以下罰金。違反保護令者，處3年以下有期徒刑或併科30萬元以下罰金。跟騷者如攜帶凶器、危險物品或違反保護令，有反覆實行之虞者，法院得預防性羈押。