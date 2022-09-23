20歲妹1年暴瘦10kg！顱腦拔出「27cm扭曲白蟲」狂蠕　一習慣害慘

▲女子腦內取出27公分長活蟲。（圖／翻攝自快科技）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東廣州一名20歲女孩雯雯（化名），近年反覆出現頭痛頭暈、嘔吐及肢體麻木，還曾被診斷為腦膠質瘤，陸續吃藥2年症狀均沒改善。近一年來，她更暴瘦了10公斤，每次頭痛發作腦袋像要「炸」開一樣。直到醫生從她顱內「拔出」一條長達27公分長的活蟲，才找到真正的罪魁禍首。

據《南方網》消息，近期雯雯頭痛更加厲害，只能靠止痛藥止痛，於是來到醫院求醫。

經過檢查，醫生發現每次複查頭顱MR顯示病灶的位置都不相同。醫生判斷不是腦腫瘤，符合寄生蟲遊走的表現，進一步腰椎穿刺及血清檢查的結果顯示，雯雯的裂頭蚴（又稱曼氏裂頭絛蟲）感染為陽性。

隨後，醫生在全麻下為雯雯實施了裂頭蚴抓取術，手術時看到一條白色的長條狀活蟲在蠕動。

最終，一條長約27公分的裂頭蚴被順利取出。醫生通過分析後發現可能與患者小時候經常喝生水有關，並且這蟲子也有些年頭了。

▲醫生做手術取出活蟲。（圖／翻攝自快科技）

裂頭蚴一旦進入人體會寄生在人的腸道引起消化道的一些症狀，裂頭蚴的幼蟲也會從腸道遷移到人的皮下、眼睛、口腔、內臟（腎、肺）、腦、脊髓等器官中，從而引發裂頭蚴病。

醫生提醒，民眾需要養成良好的生活習慣，喝生水、食用生的或未熟的蛙肉、蛇肉等，是感染裂頭蚴的主要方式。在烹飪食物時一定要將食物徹底煮熟後才能食用，並且做好生熟分開，避免污染。