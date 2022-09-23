補習班潛規則？妹子走後門被老師塞500元嚇壞...網狂猜真相

▲女網友收到補習班老師偷塞的500元，覺得十分苦惱。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

俗話說無功不受祿，一名女網友最近剛到補習班打工，沒想到才一個禮拜，櫃台女老師竟偷偷塞了500元給她，讓她不知如何是好，甚至聯想到「潛規則」，掀起一番熱議。

原PO在《Dcard》論壇提到，最近應徵了補習班輔導老師的工作，做了大約一個禮拜，櫃台女老師突然關心她，還跟她走到後門偷塞了500元，說要給她拿去買東西吃。由於事發突然，完全沒有前因後果，讓她當場愣住，「她是直接從帆布包的縫際塞進去，當時我正在拿鞋子，沒有手再拿出來，所以當下一直說不用不用，櫃檯老師就跑走了…」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO覺得壓力很大，她才來不到一個禮拜，加上老師是一個有年紀的女生，「我又長得沒很好看，所以排除想潛規則的可能」，同時她也詢問友人，自己是否一副很需要幫助的樣子，對方則表示還好，「除了頭髮有點亂」。因為爸媽從小灌輸「陌生人不會莫名其妙對妳那麼好」的觀念，讓她百思不解。

▲原PO認為自己不能平白無故拿這些錢。（示意圖／翻攝自pexels）

事後，原PO決定還是把錢還給老師，她認為沒有原因拿到這些錢，覺得很過意不去，「但還是謝謝老師的好意！」而老師的眼神就像是阿嬤在看孫女一樣，收下後拍拍她的肩稱讚「乖孩子」，也終於讓她鬆了一口氣。

貼文曝光後，網友紛紛留言猜測，「因為公司摳又缺人，她只好自發性的對妳好，希望妳不要太快離職」、「老一輩的真的會這樣，喜歡妳這個小朋友，就會自戴濾鏡，刻苦耐勞、勤工儉學」、「老師可能真的認為妳真的需要幫助」。假如不知道怎麼還，也有人建議：「買大概500元的禮盒回敬就好」。

延伸閱讀

▸ 肚痛狂吐3天…61歲男急送醫驚見「魚刺穿破小腸」 搶救8小時亡

▸ iPhone 14 銷售不如預期 傳富士康鄭州、深圳廠拆除生產線

▸ 狄鶯被酸「整到變形」不忍了 怒曬20歲仙照反擊：我到底整了哪裡？