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女友想吃黑輪！男大生買「關東煮」回家...她一看垮臉氣炸

女友指定想吃「黑輪」，男友買關東煮回家卻引發爭吵。（示意圖／達志／美聯社）

▲2人因關東煮引發爭吵。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

「女友為了關東煮跟我吵架！」一名男網友抱怨，自己和女友是遠距離戀愛，對方近日到台中找他，小倆口開心地度過第一天，不料隔天女友指定想吃「黑輪」，而在他的認知裡，黑輪就是關東煮，於是便買了後者回家，結果女方一看當場垮臉，不僅冷戰了一整晚，隔天甚至氣得跑回台南，讓他一頭霧水。

原PO日前在網路論壇Dcard發文，「我跟女友是遠距離，前幾天他剛好來台中玩順便住我這裡（我自己在外面租屋），我們都剛上大一，本來也都不是台中人，所以其實我對學校周邊的探索也還沒有很完全就是了。總之我剛好讀俗稱的夜市大學，女友來之前就查了很多夜市大學的美食，說來了要一起買來吃，然後到處去玩。」

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男網友提到，「隔天下午，她跟我說有查到一間『歐戀』（黑輪）聽說很好吃，就叫我去買回來，晚上懶得出門可以在家看劇休息，晚上再出去晃晃。想想好像也不錯，我就出門了。想說黑輪也沒差多少，而且我印象中的黑輪不就關東煮，那種可以喝湯的」，所以他就隨便買了一間關東煮回家。

沒想到，女友看到關東煮後當場垮臉，不僅邊吃邊臭臉，甚至撂話要回家，「隔天她就還是氣噗噗的，連我要送她坐車都不理我，自己跑掉了。到今天密她還是在生氣，阿搞不懂到底為啥要為了黑輪跟我生氣。是我搞不懂黑輪，還是我搞不懂關東煮？黑輪不就是關東煮？」

對此，女主角也出面回應，自己當初有用手機查店家名稱給男友，對方沒有仔細看才會搞錯，「那天我們也沒大吵，因為男友整個反應都超讓人傻眼，他說我臭臉，但當天看電影我還有跟他說話，是他自己跟著生悶氣」。女方強調，2人現在已經言歸於好，自己是為了避免爭吵才不回訊息，但「黑輪跟關東煮還是有差好嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「結果跟我猜的一樣把黑輪美聽成黑輪咩，笑死。好久沒看到這種小打小鬧」、「黑輪、甜不辣、關東煮，這三個到底差在哪」；也有人直言，「我覺得自己懶得出門就不要怪別人買錯耶，人家也是大熱天幫妳出去買吃的，站在對方立場，辛辛苦苦買回來，妳在那邊發脾氣」。

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