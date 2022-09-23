弟弟剛過世「遺體還沒下葬」　友人急討死亡證明書：借我請假用

▲馬來西亞一名網友的弟弟才過世不久，女性友人便急著討死亡證明副本。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

太誇張了！馬來西亞吉隆坡一名網友不滿，弟弟最近剛過世，遺體還沒下葬，解剖報告也還沒出來，女性友人就著急想借死亡證明副本，好讓自己的弟弟向學校申請緊急事假，讓他覺得相當傻眼，認為對方很自私，完全不尊重死者家屬。

用戶阿斯拉夫（Asyraff MF）在推特PO出對話截圖，他收到女性友人阿提菈（Athirah）的私訊，對方得知他的弟弟最近過世，因此想索取死亡證明的副本，因為就讀波德申理工學院（Politeknik Port Dickson）的弟弟需要複印死亡證書，向學校申請緊急事假。

▲友人傳訊索要死亡證明副本，好讓自己的弟弟可以向學校請假。（圖／翻攝自asyraffmfauzi推特）

阿斯拉夫覺得友人很沒禮貌，痛批：「如果是緊急情況，為什麼要用其他人的死亡證明，大腦在哪裡？妳不懂得尊重剛過世的人嗎？當這邊是診所嗎？」他坦言身為弟弟的家人，他感到十分委屈，目前還沒收到醫院的通知，還在等電話。

阿斯拉夫解釋，之所以PO上網路，是要讓大家意識到，而非要讓對方難堪或是要羞辱對方，只是希望可以用正確的方式詢問，錯誤的方式只會傷害別人的感受，「尤其是關於死亡」。事後，女性友人也針對自己的行為道歉了。

消息曝光後，引發網友議論，「這種行為根本是羞辱人，應該跟這樣的人斷絕聯絡」、「不要和這樣的人當朋友」、「一點同情心都沒有」、「她應該感到羞恥」。

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