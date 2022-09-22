快來試手氣！超商「咖啡翻翻樂」2杯5折爽喝　加碼濃萃美式買1送1

▲7-11推出「國際咖啡日翻翻樂活動」，有機會可享指定CITY品項最低「任選2杯半價」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

快來試試手氣！就有超商即日起推出將近1個月的「咖啡優惠翻翻樂」活動，每人每天都能玩2次，有機會可以獲得最低「任選2杯半價」優惠；若只有抽到任選2杯85折也別氣餒，只要當週兌換滿2次，就要再送濃萃美式買1送1券。

7-11即日起推出一系列「國際咖啡日」主題活動，其中，7-11 APP在10/18前有「國際咖啡日翻翻樂活動」，每人（帳號）每天各有2次遊戲機會，完成指定關卡就有機會獲得指定CITY品項最低「任選2杯半價」；活動首3週更要加碼，只要當週兌換滿2次任選2杯85折，隔週送濃萃美式買1送1券1張。

另外，即日起至10/4止還有CITY PRIMA精品咖啡優惠，精品美式、精品拿鐵同品項「任選第2杯10元」，冰熱可任選。

▲家樂福自有品牌美式咖啡買1送1。（圖／家樂福提供）

家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」也祭出最新限時優惠，即日起至10/1止，爽喝「美式買1送1」，全台門市包括247間超市、55間量販店通通有（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機），趕快把握機會喝。