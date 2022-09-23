醫師建議快筆記！痘痘臉變身「陽光嫩臉男」靠神招很可以

▲痘痘肌有解，如何抗痘最有效？醫師神建議快筆記！

【企劃特輯】

擅長肌膚保養的美男醫師索南多杰，抗痘建議竟意外扭轉一名年輕男性的人生。男主角阿震長期飽受痘痘困擾，雖然疫情戴口罩為他帶來安全感，但也因為臉被悶住一整天，而讓痘痘加倍嚴重，甚至影響人際關係，不敢跟心儀的女同事互動。跟多數男性一樣討厭在臉上抹東西的阿震，看了醫師的推薦，以啤酒花和水楊酸兩大超強成分的「神奇退痘法」，從根本膚質去做改變，才讓長期冒痘的肌膚，真正得到舒緩及改善，也因此重拾清秀的長相，增加與女同事展開互動的勇氣。

▲口罩下悶住的皮膚狂冒痘，讓原本的皮膚狀況不美觀，是疫情時期很多人的痛。



男性也能輕易接受的質地！夏天擦也不黏膩的抗痘保養



要成功抗痘，除了調整飲食作息，也需要養成固定的保養，因此在第一步，擁有讓男性也接受的質地非常重要。跳脫許多凝膠產品的黏膩感，阿震使用的是清爽如水狀精華的「美無痕抗痘修復凝膠」，讓長期難以直視痘痘問題的他，輕易就能養成天天擦的習慣。索南多杰醫師表示，「抗痘」效果之所以優異，來自於成分中的天然啤酒花精華+水楊酸，富含豐沛的B群酵母，幫助控油及強化肌膚力，有效調理面皰、軟化肌膚角質。

▲從上市後就頗獲好評的「美無痕抗痘修復凝膠」，以啤酒花為核心成分結合水楊酸來調理肌膚，連醫師都認同，讓男子開始嘗試使用。



▲網路有許多抗痘成功的分享，圖為阿震持續使用醫師推薦的產品，短短時間後的抗痘成果。

市面上抗痘產品玲郎滿目 醫：購買前勤加比較！

索南多杰醫師分享：「長痘痘千萬不要摳或是硬擠！建議購買具有認證的產品。美無痕抗痘修復凝膠，以啤酒花酵母為核心，搭配有機草本植萃，如加拿大柳蘭、歐丹蔘、白夏菊、橄欖葉…等，有效舒緩痘痘、代謝老廢角質，更並進一步淨化毛孔，讓肌膚更快修復，朝久違的淨透光滑肌前進。」不僅有多項國內外有機專利、衛福部許可證，並通過SGS檢測。

▲獲得衛福部許可證的「美無痕抗痘修復凝膠」，從根源養成好肌膚的概念，深得專業醫師認同。

「養成不易致痘的好膚質」！美男醫師的抗痘建議快筆記

除了醫師推薦，許多部落客親身使用後，認為「美無痕抗痘修復凝膠」可以在短時間內，讓臉上痘痘問題改善，並幫助肌膚養不易致痘的健康膚質。有機草本植萃的成分不含類固醇，無論是各種膚質、各種年齡層有痘痘面皰困擾的族群，都能安心使用。

索南多杰醫師強調，抗痘最重要的還是「從根源解決」。藉由「美無痕抗痘修復凝膠」如精華液般的質地快速吸收到肌膚後，膚質能確切獲得改善，成分中添加的溫和水楊酸，是很強大的抗痘成分，與啤酒花效果相乘，能使遠離痘花臉的成功度大增！雖說臉蛋不是一切，但痘痘的改善，讓阿震最終能找回自信抱得美人歸，可說是抗痘成功，踏出關鍵的第一步！

▲部落客、網友親身實測，使用「美無痕抗痘修復凝膠」讓痘痘有感改善，皮膚也變得更光滑細緻。

讓青春不痘留，索南多杰醫師推薦的「美無痕抗痘修復凝膠」哪裡買？

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