好食好事加速器Demo Day大獎評選　 魚瑞生技翻轉魚苗死亡率獲百萬大獎

圖、文／好食好事基金會提供

台灣食農新創加速器《好食好事加速器》昨(11/30)舉辦第四屆新創團隊Demo Day大獎評選。經專業評選，將染病魚苗95%死亡率逆轉為95%存活率的魚瑞生物科技，獲得「食農潛力獨角獸獎」和獎金100萬元；而玩艸植造研發出純天然、可自然分解的蒲草吸管，獲得「食農永續獎」和獎金50萬元。

好食好事基金會為鼓勵更多青年關注食農議題，在2018年成立台灣第一個食農加速器，迄今已輔導35 家食農新創企業。好食好事基金會表示，基金會捐助人代表魏應充先生，長期關注飲食研究發展與青年人才育成，希望透過加速器計畫，助食農新創發展更進一步。

好食好事加速器Demo Day過往為實體大規模舉辦，今年因考量疫情，將Demo Day分為兩階段進行，分別為與Yahoo奇摩合作的線上Demo Day，已累積95萬次的觀看，獲得各界好評；以及昨(11/30)所舉行的加速器大獎評選，新創團隊透過6分鐘簡報、5分鐘評審Q&A，決選出誰才是歷經4個月加速期的最優秀團隊。。

最終，魚瑞生物科技憑藉全球獨有口服技術，解決養殖漁業痛點，市場驗證及商業模式也獲得評審青睞；因其創業項目具市場成長潛力與國際競爭力，且運用突破性的創新手法來解決當前食農問題，獲頒食農潛力獨角獸獎。

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而好食好事食農永續獎，鼓勵團隊以聯合國SDGs之精神、致力環境及產業之永續發展，創造食安、健康、永續的未來。玩艸植造以全植物的替代性吸管方案，並能解決當前閒置土地與生產力問題，符合永續理念，獲頒好食好事食農永續獎。

▲魚瑞生技(右)以全球獨家技術解決養殖業長久痛點，榮獲好食好事加速器Demo Day潛力食農獨角獸獎。

魚瑞生物科技團隊介紹：病毒感染一直是全球養殖漁業的痛點，過往為了防治疾病需要以人工注射方式，逐一為魚隻施打疫苗。魚瑞生物科技研發出，透過口服即可抑制魚苗病毒感染。不僅施用方便，亦降低人力成本，將染病後的魚苗95%死亡率逆轉為95%存活率，不僅已受到許多國內業者的青睞，目前已朝東南亞市場佈局。

▲玩艸植造(右)憑藉植物性吸管解決環境問題並幫助活化閒置生產力，榮獲好食好事加速器Demo Day食農永續獎

玩艸植造團隊介紹：玩艸植造以蒲草製作的一次性吸管為商品。不僅是塑膠吸管的替代方案，也突破當前其他替代性吸管使用不便或添加物過多的問題。不僅安全，丟棄後亦能像落葉般，在三~六個月內自然分解；換言之，讓使用者不用改變過往習慣就能無痛減塑。此外，透過在地蒲草種植，還能活化閒置土地與生產力。如今在台灣已有350家餐飲廠商品牌採用中。目前也正與國內大型餐飲連鎖進行合作洽談，以海外工廠設置。