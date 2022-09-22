ET民調／黃珊珊20至29歲獲34.1%支持最多　蔣、陳支持者多60歲以上

▲黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對年底台北市長選戰，《ETtoday新聞雲》22日公布最新民調結果，國民黨參選人蔣萬安以36.9%支持度拿下第一，其次為擁有29.4%支持度的民進黨參選人陳時中，而無黨籍參選人黃珊珊則有22.8%支持度位居第三。其中，在年輕人支持度上，黃珊珊在20至29歲、30至39歲年齡層中，分別獲34.1%、33.7%支持度最高。

年底台北市長之戰，除了國民黨立委蔣萬安、民進黨籍的前衛福部長陳時中和以無黨籍身分參選的前台北市副市長黃珊珊外，還有台灣動物保護黨的張家豪、台灣維新的蘇煥智、台澎黨的黃聖峰、共和黨的唐新民與無黨籍的童文薰、鄭匡宇、施奉先、王文娟、謝立康，共12人登記參選。

對此，《ETtoday新聞雲》22日公布最新民調結果，國民黨參選人蔣萬安以36.9%支持度拿下第一，其次為擁有29.4%支持度的民進黨參選人陳時中，而無黨籍參選人黃珊珊則有22.8%支持度位居第三。

相較於7月份的民調結果，蔣萬安的支持度略增1.7%，黃珊珊的支持度則由前次的25.9%減少了3.1%；至於陳時中的支持度，則沒有太大的變化，由前次的29.9%略減0.5%至本次29.4%。不過，因為蔣萬安支持度有略增的緣故，這讓蔣萬安、陳時中的支持度差距，些微拉開至7.5的百分點。

在年齡分佈方面，蔣萬安在20至29歲、30至39歲的年齡層中，分別獲得27.3%、26.3%支持，而其主要支持者年齡落在50至59歲，以及60歲以上，分別獲得42.3%與48.4％支持；在陳時中方面，20至29歲、30至39歲的年齡層中，分別獲得23.8%與25.9%支持，其主要支持者主要是60歲以上，有33.2%支持度。

在黃珊珊方面，主要支持者都落在20至29歲、30至39歲的年齡層，分別獲得34.1%與33.7%支持，而在年長者方面，支持度相對較低，50至59歲與60歲以上支持者，僅有18.7%與11.9%的支持度。

▼台北市長選戰最新民調結果出爐。（圖／ETtoday民調雲）



另外，若由議員選區來看，蔣萬安在第02選區（內湖、南港）、第03選區（松山、信義）、第04選區（中山、大同）與第6選區（大安、文山）擁有相對較高的支持度；陳時中在第01選區（北投、士林）擁有相對較高的支持度；黃珊珊則是在第05選區（中正、萬華）擁有相對較高的支持度。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年9月16日至20日進行，以台北市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,048份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.03%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（111年8月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▼台北市長選戰最新民調結果出爐。（圖／ETtoday民調雲）

