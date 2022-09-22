ET民調／台北市民最在意社福政策　陳時中「台北安居123」獲71.8%最多

▲陳時中 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對年底台北市長選戰，《ETtoday新聞雲》22日公布最新民調結果，國民黨參選人蔣萬安以36.9%支持度拿下第一，其次為擁有29.4%支持度的民進黨參選人陳時中，而無黨籍參選人黃珊珊則有22.8%支持度位居第三。同時，民調也顯示，台北市民最在意的市政發展為「社會福利」，而陳時中所提「台北安居123政策」獲71.8%支持最多。

年底台北市長之戰，除了國民黨立委蔣萬安、民進黨籍的前衛福部長陳時中和以無黨籍身分參選的前台北市副市長黃珊珊外，還有台灣動物保護黨的張家豪、台灣維新的蘇煥智、台澎黨的黃聖峰、共和黨的唐新民與無黨籍的童文薰、鄭匡宇、施奉先、王文娟、謝立康，共12人登記參選。

對此，《ETtoday新聞雲》22日公布最新民調結果，國民黨參選人蔣萬安以36.9%支持度拿下第一，其次為擁有29.4%支持度的民進黨參選人陳時中，而無黨籍參選人黃珊珊則有22.8%支持度位居第三。

相較於7月份的民調結果，蔣萬安的支持度略增1.7%，黃珊珊的支持度則由前次的25.9%減少了3.1%；至於陳時中的支持度，則沒有太大的變化，由前次的29.9%略減0.5%至本次29.4%。不過，因為蔣萬安支持度有略增的緣故，這讓蔣萬安、陳時中的支持度差距，些微拉開至7.5 個百分點。

在此同時，《ETtoday新聞雲》也公布台北市民最在意的「五大」市政發展項目，分別為：社會福利（60.2%）、房價問題（56.8%）、交通建設（48.0%）、社會治安（44.0%）、醫療政策（42.5%）。

對於社會福利與居住問題的相關政見，在未提及政策提出者的情況下，以陳時中「台北安居123政策」認同度最高，有71.8%的台北市民認同此政策（非常認同19.9%、還算認同51.9%）；而蔣萬安的「生養住政策」認同度為65.5%（非常認同16.0%、還算認同49.5%）；黃珊珊「台北未來宅」中的「以租轉購」認同度則為64.5%（非常認同16.2%、還算認同48.3%）。

▲▼台北市長選戰最新民調結果出爐。（圖／ETtoday民調雲）