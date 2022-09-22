　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迪化街6隻貓店長超萌！橘貓歐胖是專業陪睡員　用菸酒嗓喚客開門

▲▼迪化街6隻貓店長讓人融化。（圖／陳宛昀／《VERSE》提供）

▲迪化街6隻貓店長讓人融化。（圖／陳宛昀／《VERSE》提供）

文／郭振宇、插圖／陳宛昀、編輯／Mion

摘自／《VERSE》VOL. 13

台北大稻埕為了防鼠患，有不少中藥、南北貨的商家選擇養貓，形成處處有「貓店長」的特殊風景。VERSE在2022年7月離開落腳兩年餘的大稻埕，編輯部特別為大家介紹我們在迪化街最喜愛的六隻貓店長，拜訪完貓貓，記得到店裡走走逛逛，認識這個充滿文化的老街區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼迪化街6隻貓店長讓人融化。（圖／陳宛昀／《VERSE》提供）

1、Uni｜勝隆行

Uni一天的行程很單純，吃飽出門，到隔壁消防局晃晃、到街上找人腳蹭蹭，然後找個地方睡午覺，直到老闆到街上喊「Uni吃晚餐了！」老闆從不介意Uni有沒有抓老鼠，Uni喜歡老闆，也喜歡陽光灑上香菇、花生和大蒜的味道。牠是快樂貓咪，目前生活中唯一的小小煩惱是：不知道為什麼隔壁中藥行的黑貓「宅急便」總愛找我麻煩。

▲▼迪化街6隻貓店長讓人融化。（圖／陳宛昀／《VERSE》提供）

2、宅急便｜鼎晟蔘藥

行迪化街霸主。「牠不乖，叫牠不要打架都不聽。」鼎晟參藥行的老闆表示。追問他更多關於宅急便的事，「不知道，牠討厭我。」老闆低頭磨著手裡的藥。宅急便早上兼職藥材巡邏員，確保已經多年不敢入侵的老鼠沒有跨越雷池，再看看隔壁的Uni有沒有造次，接著就跑出去撒野。霸主還是親近人類的（老闆除外）；地盤很大所以不容易遇到牠，伸手前請先確認宅急便今天心情沒有不好。

▲▼迪化街6隻貓店長讓人融化。（圖／陳宛昀／《VERSE》提供）

3、糖糖｜天山行

雖然叫糖糖，但其實是男生，那種甜甜的男生。生活作息固定、移動範圍不大的糖糖是迪化街最容易遇到的貓咪，最喜歡的午睡地點是店裡天花板的夾層，因為離冷氣出風口比較近；睡完午覺大概4點多，醒來第一件事是跑去隔壁鞋店找大姊姊討肉泥吃 — 糖糖最愛大姊姊了，姊姊還會指導路人怎麼拍糖糖的屁屁。天山行的老闆吃味地說：「沒有啦，只要有肉泥的通通都是姊姊啦。」

▲▼迪化街6隻貓店長讓人融化。（圖／陳宛昀／《VERSE》提供）

4、薑母｜義和蔥蒜行

薑母是「義和蔥蒜行」的全職捕鼠員（老闆娘：絕對不是寵物喔），負責管理的物料有蔥頭、蒜頭、薑和其它辛香料。牠目前的業績實在不怎麼樣，比起老鼠，牠更想抓騎樓裡的燕子 — 但燕子飛來飛去太狡猾了！最近覺得躺在裝蒜頭的大尼龍袋上讓人拍照，是自己比較做得來的工作。貓前輩曾經告訴牠，在迪化街工作，要小心有些壞人類會把可愛貓咪從街上強行抱回家。薑母不知道自己該不該害怕。

▲▼迪化街6隻貓店長讓人融化。（圖／陳宛昀／《VERSE》提供）

5、貝貝｜湖廣藥材有限公司

好好老先生貝貝已經16歲了，牠最常在霞海城隍廟散步，或在銀行前的機車踏墊上睡覺，要找牠聊天、摸頭、玩人類遊戲都來者不拒（編輯同事認證迪化街最友善）。店員透露老人家牠越來越少回家，常常鐵捲門都拉下來了還找不到貓。訪問過後貝貝的答案是，老了，倉庫管理交給家裡的那些年輕貓咪，招呼客人交給那隻鸚鵡豬頭應付就好，我有我的退休生活要經營，謝謝。

▲▼迪化街6隻貓店長讓人融化。（圖／陳宛昀／《VERSE》提供）

6、歐胖｜Originn Space

「可愛並不足以形容我，我是全迪化街最帥的貓。」曾和寵物溝通師這麼說的歐胖，是歷史建築旅宿 Originn Space 的專業陪睡員，如果看上你，就會在夜裡用菸酒嗓呼喚你打開房門、把床鋪好。旅宿主理人感嘆歐胖都快（已經）比旅宿本身還紅；不少旅客專程來這裡找陪睡卻碰壁，在這裡和各位公布歐胖喜歡的房客類型：一是女生，二是不能對牠太熱情，三是最好有肉泥。性格風流倜儻，全因牠是混過萬華的浪浪。

▲▼VERSE VOL. 13（圖／VERSE提供）

本文轉載自《VERSE》2022年8月號 VOL. 13，全文及更多內容請見雜誌。關於《VERSE》：一個全新混種的文化媒體。我們以文化為核心書寫時代精神，因為文化是關於我們是誰，我們的歷史和記憶，以及我們所共同想望的理想未來。 面對著這個焦慮與不安的時代，我們要創辦一個全新的文化媒體，記錄、詮釋與述說當代台灣文化。《VERSE》第三年訂閱計畫正在進行中。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
啪啪越南學生喊「不知少女15歲」　法官判無罪：國情不同
快訊／南二監前擺陣嗆警！「走鐘接風趴」囂張4男全交保
快訊／女墜樓慘死住家社區！老父激動痛哭
「普丁大腦」警告：俄若輸掉烏克蘭戰爭　將爆發核末日
快訊／邊境再鬆綁！9月29日起恢復免簽國家入境
快訊／苗栗貨車「雙黃線迴轉」撞重機！　騎士卡車底送醫
利率升破6年新高　千萬房貸族換iPhone 14預算泡湯
台灣有錢人大增！「身價破3千萬」人數將成長86％　超越日韓
快訊／日圓狂貶！　日本政府「時隔24年」首度出手干預

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「最新一週運勢」出爐！天蠍人際活絡、水瓶有貴人提拔

松菸打造無牆美術館！16件創作+70攤市集　「原創基地節」10月回歸

交換禮物收名牌項鍊！2年後驚覺「是假貨」　朋友1反應讓她氣炸

一週2次！老公用「前女友照片」洩慾　她忍1年崩潰：算精神出軌嗎

綠豆洗上身　化身洗沐用品永續循環護生態

「秋分」來了！名字有「這1字」財運超旺　命理師：買彩券易中獎

他好市多倒車入庫「突被店員糾正」　資深會員貼1張圖：車頭先進去

帶阿嬤去吃到飽！被逼「帶2盒冰出去」　人妻照做後悔了：我是小偷

人妻不給摸！古意尪「嘴砲1句」她震驚　網全怒轟：不是正常人

下次挑戰比人高！好市多買完獲「超長1條」　眾人歪樓猜金額

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

12星座「最新一週運勢」出爐！天蠍人際活絡、水瓶有貴人提拔

松菸打造無牆美術館！16件創作+70攤市集　「原創基地節」10月回歸

交換禮物收名牌項鍊！2年後驚覺「是假貨」　朋友1反應讓她氣炸

一週2次！老公用「前女友照片」洩慾　她忍1年崩潰：算精神出軌嗎

綠豆洗上身　化身洗沐用品永續循環護生態

「秋分」來了！名字有「這1字」財運超旺　命理師：買彩券易中獎

他好市多倒車入庫「突被店員糾正」　資深會員貼1張圖：車頭先進去

帶阿嬤去吃到飽！被逼「帶2盒冰出去」　人妻照做後悔了：我是小偷

人妻不給摸！古意尪「嘴砲1句」她震驚　網全怒轟：不是正常人

下次挑戰比人高！好市多買完獲「超長1條」　眾人歪樓猜金額

升息半碼差多少？存款、房貸、股市、保險　4大理財商品影響一次看

10／13起0+7！5家旅遊業者推優惠　赴日旅遊再送1000萬日圓防疫險

12星座「最新一週運勢」出爐！天蠍人際活絡、水瓶有貴人提拔

柯佳嬿「老妝扮相」零包袱！　還原上妝過程呆坐5小時：差點得恐慌症

CASETiFY開幕首日爆排破百人潮！　民排2小時為搶iPhone 14手機殼

金世正《社內相親》爆紅！　傳「回歸《驅魔麵館2》」公司回應了

比特犬偷跑出門被抓包　虎媽一吼「癱軟機車道」尾巴心情藏不住

狄驤／美股道瓊大跌500點　低接上天堂還是入地獄？

阿北成時間管理大師！　趁紅燈一個move溜進小吃店…下場慘了

台灣版世足賽今年由海地主辦　從最弱到最強！挑戰衛冕冠軍

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

虎航推88元單程機票　今15時開賣

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？

快訊／南部規模3.6地震　最大震度2級

口罩令「0+7」後解封！王必勝：入境改發4劑快篩　最快下週實施

重機女神I奶無罩激凸　萬人朝聖車頭燈亮2點

嗆林智堅灌水！四叉貓爆「高虹安補習上台大」

瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網看傻：認真嗎

口譯哥糗了！遭教授打臉：這蠢度...

學生騎腳踏車上人行道遭公審　網友罵翻

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

小孩有症狀「連篩3天都陰」！媽：戳很深　醫一捅傻眼

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

「最不記仇」星座Top 3

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

《全明星4》訓練出意外！

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

謝京穎「後台飛吻捶胸」許仁杰！

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面