迪化街6隻貓店長超萌！橘貓歐胖是專業陪睡員　用菸酒嗓喚客開門

▲迪化街6隻貓店長讓人融化。（圖／陳宛昀／《VERSE》提供）

文／郭振宇、插圖／陳宛昀、編輯／Mion

摘自／《VERSE》VOL. 13

台北大稻埕為了防鼠患，有不少中藥、南北貨的商家選擇養貓，形成處處有「貓店長」的特殊風景。VERSE在2022年7月離開落腳兩年餘的大稻埕，編輯部特別為大家介紹我們在迪化街最喜愛的六隻貓店長，拜訪完貓貓，記得到店裡走走逛逛，認識這個充滿文化的老街區。

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1、Uni｜勝隆行

Uni一天的行程很單純，吃飽出門，到隔壁消防局晃晃、到街上找人腳蹭蹭，然後找個地方睡午覺，直到老闆到街上喊「Uni吃晚餐了！」老闆從不介意Uni有沒有抓老鼠，Uni喜歡老闆，也喜歡陽光灑上香菇、花生和大蒜的味道。牠是快樂貓咪，目前生活中唯一的小小煩惱是：不知道為什麼隔壁中藥行的黑貓「宅急便」總愛找我麻煩。

2、宅急便｜鼎晟蔘藥

行迪化街霸主。「牠不乖，叫牠不要打架都不聽。」鼎晟參藥行的老闆表示。追問他更多關於宅急便的事，「不知道，牠討厭我。」老闆低頭磨著手裡的藥。宅急便早上兼職藥材巡邏員，確保已經多年不敢入侵的老鼠沒有跨越雷池，再看看隔壁的Uni有沒有造次，接著就跑出去撒野。霸主還是親近人類的（老闆除外）；地盤很大所以不容易遇到牠，伸手前請先確認宅急便今天心情沒有不好。

3、糖糖｜天山行

雖然叫糖糖，但其實是男生，那種甜甜的男生。生活作息固定、移動範圍不大的糖糖是迪化街最容易遇到的貓咪，最喜歡的午睡地點是店裡天花板的夾層，因為離冷氣出風口比較近；睡完午覺大概4點多，醒來第一件事是跑去隔壁鞋店找大姊姊討肉泥吃 — 糖糖最愛大姊姊了，姊姊還會指導路人怎麼拍糖糖的屁屁。天山行的老闆吃味地說：「沒有啦，只要有肉泥的通通都是姊姊啦。」

4、薑母｜義和蔥蒜行

薑母是「義和蔥蒜行」的全職捕鼠員（老闆娘：絕對不是寵物喔），負責管理的物料有蔥頭、蒜頭、薑和其它辛香料。牠目前的業績實在不怎麼樣，比起老鼠，牠更想抓騎樓裡的燕子 — 但燕子飛來飛去太狡猾了！最近覺得躺在裝蒜頭的大尼龍袋上讓人拍照，是自己比較做得來的工作。貓前輩曾經告訴牠，在迪化街工作，要小心有些壞人類會把可愛貓咪從街上強行抱回家。薑母不知道自己該不該害怕。

5、貝貝｜湖廣藥材有限公司

好好老先生貝貝已經16歲了，牠最常在霞海城隍廟散步，或在銀行前的機車踏墊上睡覺，要找牠聊天、摸頭、玩人類遊戲都來者不拒（編輯同事認證迪化街最友善）。店員透露老人家牠越來越少回家，常常鐵捲門都拉下來了還找不到貓。訪問過後貝貝的答案是，老了，倉庫管理交給家裡的那些年輕貓咪，招呼客人交給那隻鸚鵡豬頭應付就好，我有我的退休生活要經營，謝謝。

6、歐胖｜Originn Space

「可愛並不足以形容我，我是全迪化街最帥的貓。」曾和寵物溝通師這麼說的歐胖，是歷史建築旅宿 Originn Space 的專業陪睡員，如果看上你，就會在夜裡用菸酒嗓呼喚你打開房門、把床鋪好。旅宿主理人感嘆歐胖都快（已經）比旅宿本身還紅；不少旅客專程來這裡找陪睡卻碰壁，在這裡和各位公布歐胖喜歡的房客類型：一是女生，二是不能對牠太熱情，三是最好有肉泥。性格風流倜儻，全因牠是混過萬華的浪浪。

★本文轉載自《VERSE》2022年8月號 VOL. 13，全文及更多內容請見雜誌。關於《VERSE》：一個全新混種的文化媒體。我們以文化為核心書寫時代精神，因為文化是關於我們是誰，我們的歷史和記憶，以及我們所共同想望的理想未來。 面對著這個焦慮與不安的時代，我們要創辦一個全新的文化媒體，記錄、詮釋與述說當代台灣文化。《VERSE》第三年訂閱計畫正在進行中。