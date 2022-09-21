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貼iPhone防窺膜　她「點1問題」超後悔！釣一票苦主：都防到自己

▲▼滑手機,LINE,訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO換防窺膜後超後悔。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

有時在公共場合使用手機，若是當中有著一些較為私密的內容，總是不希望被陌生人看見，不少人會選擇使用防偷窺的螢幕貼，不過一名網友表示，花了890元貼防窺膜後超後悔，只要畫面是黑色的就會一直反光，就像是在照鏡子一樣，看得很不舒服。貼文一出，釣出不少苦主點頭怨「真的不好用」。

原PO在PTT發文，幫iPhone換了890元的防偷窺保護貼，剛開始還覺得很新奇，但發現一個很惱人的問題，「只要畫面黑的就反光」，看螢幕就像是在照鏡子，看久了眼睛也很不舒服，打算用一陣子後還原本的保護膜，「有沒有防窺膜的八卦？」

貼文曝光，用過防窺膜的網友表示，「我也是買了以後用不到一天就拆了」、「我買100元內的，我都防到自己以為鎖螢幕了」、「真的，貼完也沒有比較好」、「99%的時間都是防到自己」、「浪費錢，還不如玻璃貼」、「其實沒有人會看你的手機，拆了吧」、「用過防窺膜，真的還好而已」、「不懂防窺膜的意，除非是大老闆或是政要不然誰要看」。

另外，也有不少網友提到，防偷窺保護貼竟然要價890元，「防窺這種東西200元內就有了用890的有差嗎？」「防窺膜這麼貴喔」、「成本才20元，發了」、「有霧面的防窺阿，而且我之前買一片霧面防窺也不到100元，基本款」。

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