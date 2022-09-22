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西班牙L’Alcora國際陶藝競賽成績揭曉　余成忠唐禹婷分獲首獎二獎

▲台灣陶藝家余成忠以作品《花漾（六）》勇奪西班牙「L’Alcora第41屆國際陶藝競賽」首獎。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲台灣陶藝家余成忠以作品《花漾（六）》勇奪西班牙「L’Alcora第41屆國際陶藝競賽」首獎。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣陶藝創作於今年秋天再度大放異彩，資深陶藝家余成忠及青年陶藝家唐禹婷於西班牙的「L’Alcora第41屆國際陶藝競賽」中脫穎而出，分別獲得首獎及二獎，也是台灣陶藝家在此競賽中獲得的最高榮譽。

台灣工藝研究發展中心指出，這也是繼去年中生代陶藝家劉榮輝在西班牙榮獲「第十屆達拉維拉國際陶藝雙年展」現代陶藝類首獎、卓銘順在韓國的「國際陶藝雙年展」奪下金獎後，又有台灣陶藝家在國際舞台發光發熱；本屆競賽除余成忠及唐禹婷獲獎，台灣方面還有曾祥軒、陳瓊茹、劉乙萱、Shao Yi Chen及Zi Yun Chen等5人入選，頒獎典禮將於10月7日於西班牙L’Alcora陶藝博物館舉行，所有入選暨得獎作品亦將於該博物館展示至12月30日。

工藝中心說明，西班牙的L’Alcora是瓷磚生產之地，皇家陶瓷器工廠於18世紀在此成立，也成為該地的傳統產業；「L’Alcora國際陶藝競賽」於1981年創設，旨在發展陶藝的創造力，並為來自世界各地的陶藝家提供展示、推廣與交流的平台，每屆都有來自30多國、200多位陶藝創作者參賽，在歐洲同類比賽中享有盛譽。

▲台灣陶藝家唐禹婷作品《還未》，獲西班牙「L’Alcora第41屆國際陶藝競賽」二獎。（圖／記者高堂堯攝）

▲台灣陶藝家唐禹婷作品《還未》，獲西班牙「L’Alcora第41屆國際陶藝競賽」二獎。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

余成忠自中學教師退休後便專職陶藝創作，擅長運用陶藝及複合媒材創作，曾獲2017年義大利「Gualdo Tadino第39屆國際陶藝競賽」首獎、2021年西班牙的「Esplugues Angelina Alós第20屆陶藝雙年展」榮譽獎；本次在入選難度更高的「L’Alcora」競賽，以造型繁複卻處理細緻的作品《花漾（六）》獲首獎，評審團認為其勝出的原因在於表現力與對材料的精細處理，而創作者在經過仔細研究和穩定構圖中，「使用當代的語彙來尋找平衡的極限」。

唐禹婷畢業於國立台北教育大學，現為紐約州立陶瓷學院的碩士生，曾獲得工藝中心主辦之第5屆台灣青年陶藝獎；在「L’Alcora」參賽紀錄上，2011年即以極富張力的人物頭部塑像作品入選第31屆競賽，10年後終於以生動鮮明的人物半身雕塑作品《還未》勇奪二獎，評審團評價是「一件令人著迷的作品」，講述人類在流動的現代性中的態度，一個近乎機器人的人形，完美、靜止、充滿戲劇性，將觀者留置於懷舊和等待之間。

工藝中心表示，為鼓勵並扶植國內工藝創作者參加國際競獎，長期以來都針對得獎者提供相關補助及協助措施，有興趣者可至該中心官網（https://tctest.ntcri.gov.tw/home/zh-tw/news/4784）了解，或逕向台北當代工藝設計分館服務專線02-2388-7066轉126洽詢。

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