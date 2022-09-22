直擊／赴「阿嬤被撞倒」白蘭市場拜票　陳時中叮嚀安全

▲陳時中今天上午前往白蘭市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安本月7日上午到白蘭市場掃街拜票，卻發生突發意外，一名阿嬤被人流及媒體撞倒，躺在地上無法起來，但蔣並未在第一時間查看她的狀況，引發討論。陳時中22日上午赴同地點拜票時，為避免類似狀況重演，協調電子媒體不進入市場掃街，由團隊提供拍攝畫面，陳也強調，當然會別注意安全，每場掃街都會注意。

針對有阿嬤被撞倒的新聞，陳時中本月初曾在受訪時說，確實啦，拜票時有高齡者在旁邊千萬要特別注意，拜票當然很重要，但是人身安全更重要，這一方面是經驗，另一方面是整個團隊對事情的嚴重程度各有不同，如果是自己的團隊，當然是以人身安全為最重要的考量。

陳時中今天上午赴白蘭市場掃街拜票前受訪再指，團隊當然會特別注意安全，每場掃街都要特別注意。

媒體也關注，蔣萬安批評陳時中參選之後就像起乩，遇到疫苗題就見笑轉生氣，會不會覺得蔣的人設崩壞？陳時中回應，蔣萬安只有批評，擠不出證據，還是有抹黑的傾向，應該根據事實做評斷，然而蔣這個議題講這麼久，看起來沒其他議題可以講。

▼陳時中今天上午持續進行掃街行程。（圖／記者李毓康攝，下圖同）