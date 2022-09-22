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社會 社會焦點 保障人權

許藍方不滿自拍照被說成「私密照」　告學長妻妨害名譽結果出爐

▲▼許藍方臉書照片。（圖／翻攝《許藍方博士Dr.Gracie》粉專）

▲許藍方控告學長妻子劉友臻涉嫌妨害名譽，結果不起訴。（資料照／翻攝《許藍方博士Dr.Gracie》粉專）

記者劉昌松／台北報導

「最美性學博士」許藍方去年和已婚醫師康鈞尉傳出不倫戀，康妻劉友臻發聲明指「對方(許藍方)半夜傳給先生的私密照片」，讓許藍方不滿，單純的自拍照被媒體報導成裸身照，控告劉女爆料給記者涉嫌妨害名譽，但台北地檢署勘驗照片等事證後認為，劉女的聲明與事實沒有太大差別，22日處分不起訴。

《鏡週刊》2021年8月報導，自稱劉友臻的閨蜜爆料，公開許藍方和康鈞尉2020年9月間的露骨對話，並透過《鏡週刊》發表聲明，「每當想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話、不經意看到社群媒體跳出的影片畫面，皆讓我輾轉反側，夜不成眠，對我的精神造成極大的傷害，不得已只好委託律師對其提出訴訟。」

▲▼與最美性學博士許藍方傳緋聞的醫師康鈞尉，和妻子劉友臻一起到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲劉友臻曾發生明指許藍方傳送「私密照」給丈夫。（資料照／記者黃哲民攝）

許藍方始終否認與有婦之夫不倫，遭劉女提告求償300萬元，台北地院7月間已判許要賠償50萬元。民事訴訟期間，許藍方則循刑事途徑，反告劉友臻就是爆料者，讓媒體寫她傳送「裸身照」，又聲明說她傳送「私密照」，實際上她只是傳「自拍照」。

檢察官調查勘驗許藍方與康鈞尉的手機，有許多女子照片，其中穿著較火辣的都不是許藍方，根據雙方對話內容，許藍方傳了1張穿著背心斜躺床上的照片給康鈞尉，並傳送文字「晚安寶貝」，這和劉女聲明所提「每當想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話」並無太多出入，此外，媒體記者作證，報導使用「裸身」並非劉女所述，是記者看完照片後自行撰文，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴劉女，另外記者被控妨害名譽部分繼續偵辦中。

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