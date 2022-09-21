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震醒防災意識！地震包買氣暴增　三大類必備物品網購熱銷

地震,6.8強震,918地震,花蓮,玉里,高寮大橋,空拍（圖／記者林振民攝）

▲918地震不僅震得人心慌，對花東一帶更是造成災害。（圖／記者林振民攝）

記者洪菱鞠／台北報導

近日花東地區地震頻繁，同時今天也是921國家防災日，喚起大眾的防災意識，其中家戶應必備的地震包受到關注，而事先該準備好哪些救難物資，才能在緊急時刻發揮救命的關鍵作用，從地震防災相關商品搜尋量及買氣在網購平台暴增來看，不只買「防災包」或「避難包」的人變多，防護、呼救、逃生這三大類必備物品更是熱銷。

東森購物網統計，近日避難包關鍵字搜尋約激增5倍，尤其「地震包」、「避難包」、「急救包」、「防災頭套」在9/18、9/19這兩天的銷量是平日2倍，站上也開設防災守護專區，集結口糧、水、防災頭套/手套、急難救助組合等各式物品，讓民眾一站購足，平時就先備齊逃生必需品，在發生災害時能夠不驚慌，迅速補給急救。

東森購物網防災專區（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網開設防災守護專區，讓民眾可以備齊逃生必需品。（圖／翻攝自東森購物網）

防災相關商品買氣也出現在momo購物網，平台上週末單日防災相關商品買氣約為日均的200倍，民眾不只鎖定購買備品齊全的防災包，口哨、隨身警報器、手電筒、滅火器等防災適用單品亦是採購目標。樂天市場則在918地震當天傍晚起陸續湧入大量流量，多是搜尋「避難包」、「地震包」等，與前月相比上升近2倍之外，整體銷量也有近1.5倍成長。

樂天市場除了推「防災專區」集結各式防災組合包，也進一步公布熱銷排行，防災商品TOP3分別是免電池手壓式手電筒、多功能急救保溫毯、太陽能收音機，地震包TOP3則依序是無印良品專業版緊急避難包、日本亞馬遜熱銷專業地震包、IRIS OHYAMA防災地震包。

地震包（圖／網購平台提供）

▲專業地震包備有多達30種天災發生時所需物品，無論居家或外出求生用品，可一次做好充足準備。（圖／樂天市場提供）

想要超前部署防災用品，PChome 24h購物也有推出「地震防災包」，囊防災用品、緊急情況必備物資及防災食品等，可以備不時之需，此外也觀察到，站上「地震包」、「避難包」等銷量，對比上週翻倍成長，除了具有多合一的「金德恩地震防災避難包」及「「9合1緊急防災醫療急救避難包(一組)+防火防震頭套(一入)」最熱銷，防護、呼救、逃生等物品也是消費者重點關注的防災避難包必備項目。

而防災避難要準備什麼？Yahoo奇摩購物防震專區提供關鍵時刻的自救備品指南，包含小巧方便的戶外便攜型急救包，內有紗布、棉片、棉花棒、OK蹦，當被割傷、撞傷時可立即使用；為保護頭部免於遭高處物品砸傷，大小小孩皆適用的防災頭套；多功能手搖發電手電筒收音機，可手搖充電，隨時變身簡易行動充電或警報器，便於遇難求救使用；複合式防災地震包則是同時備好哨子、手電筒、手套等30種重要防災避難用品，隨即符合各式需要。

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關鍵字：

地震防災避難包防護呼救逃生

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