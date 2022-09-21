麻吉反目！他送4顆汽油彈燒車　警用這罪名偵辦最高可判10年

▲汐止驚傳有歹徒丟汽油彈燒毀一輛機車，警方事後逮捕涉案李姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止茄苳路88巷昨天20日晚間21時許發生歹徒丟擲汽油彈爆炸的案件，警方獲報趕赴現場，發現丟擲汽油彈歹徒騎機車逃離，現場一位蘇男（34歲、經查有毒品前科）機車遭燒毀，所幸熱心鄰居持滅火器自行撲滅火勢，警方鑑識人員封鎖現場，在案發地周遭尋獲4枚汽油彈殘骸，研判歹徒預謀縱火並展開追查。

汐止長安、汐止所與偵查隊共組專案小組，經約詢機車遭縱火的蘇男釐清是否於他人有仇隙，並根據歹徒犯案車輛鎖定蘇姓被害人的好友李嫌（32歲、毒品前科）涉案，汐止警方20日深夜緊急將他查緝到案，並查扣縱火用的汽油彈5瓶、空瓶3只，因李男涉當街持汽油彈縱火燒毀對方機車，涉犯《刑法》174條「放火燒毀非供公眾運輸舟車」公共危險罪，將可處3年以上10年以下有期徒刑。

警方指出，因李嫌攜帶大量汽油彈且有連續施行犯行之虞，緊急向士林地檢署聲請拘票逮捕，李男21日上聘請律師到場才願接受警詢。警方調查，發現蘇李兩人本係好友，李抱怨多次跟外人談判事情，蘇男都在旁邊亂，雙方因此生嫌隙爆發多次口角衝突，昔日親暱的死黨反目成仇，李男才會購買汽油、瓶裝酒製作汽油彈燒毀蘇男機車。

警方會持續關注李男後續動態及約制，並提醒做好個人情緒控管，勿再有危害鄉親的脫序行為，還給民眾安全的生活空間；並呼籲民眾，如發生糾紛應循正常管道調解，勿使用暴力或恐嚇等不法行為，以免觸法。

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