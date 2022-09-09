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不爽被前夫趕出門　新北女潑汽油縱火遭逮...裝傻：吃了藥不知道

▲▼ 新北女潑油點火燒毀前夫鄰居家信箱。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北女潑油點火燒毀前夫鄰居家信箱。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

54歲簡女近日被前夫趕出住處，又懷疑前夫偷看她私人信件，8日凌晨4時許，她縱火燒毀住家信箱，同一日清晨6時許，她再向友人索討2000元債務未果，將汽油潑灑在友人身上並企圖點火未遂；警方獲報後，在上午9時許，在新北市泰山區將簡女逮補，簡女起初還辯稱「是因為吃了安眠藥，我不知道...」，然而罪證確鑿，警訊後依公共危險、恐嚇罪嫌將她移送新北地檢署偵辦。

簡女原與丈夫同住林口區一處國宅，離婚後，被前夫趕出家門，近日她懷疑前夫將她的私人信件、帳單藏起來，昨（ 8日）凌晨4時許，她手持裝有汽油的寶特瓶，朝信箱潑汽油縱火，卻誤燒到鄰居的信箱，所幸火勢並未延燒，只是將信箱燻黑。

▲▼ 新北女潑油點火燒毀前夫鄰居家信箱。（圖／記者戴上容翻攝）

隨後不久，簡女又想起住在泰山的61歲翁男，曾和她打賭欠下2000元卻裝死不願認帳，昨清晨6時許，她又前往翁男友人住處討錢，見他再度賴帳，還說只是酒後玩笑，她憤而將剩餘的汽油潑灑在翁男身上，作勢點火，遭翁男同事阻止後才作罷，騎車離去。

▲▼ 新北女潑汽油企圖點火。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 翁男遭潑汽油之衣服。（圖／記者戴上容翻攝）

林口警方接獲報案，鎖定作案車輛為54歲簡姓女子，於上午9時許將簡女逮捕歸案，並從簡女住處，查扣到犯案用的打火機。簡女起初向警方宣稱，「是因為吃了安眠藥，並不知情」，事後見到監視器畫面清楚拍下她的身影，這才坦承不諱，訊後被依公共危險、恐嚇等罪嫌，將簡女移送法辦。

▲▼ 新北女潑汽油企圖點火。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 新北女潑汽油企圖點火遭警逮捕。（圖／記者戴上容翻攝）

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