慢性病、安寧療護免到院！疫情催生遠距診察　明年起10類人適用

▲衛福部次長石崇良。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情催動遠距醫療發展，衛福部次長石崇良在今（21）日健保署「APEC數位健康照護與創新研討會」表示，此波BA.5疫情有98%患者都是透過視訊診療照護。鑒於通訊診療逐漸成熟，今年將修法將原本5類適用對象擴增至10類，將慢性病、安寧照顧等都納入，預計10月預告，12月公告，最快明年元旦正式實施。

健保署自111年9月21日至9月22日舉行為期二天的國際研討會，以「疫情中數位健康照護創新應用」為主軸，共討論四個方面的主題：「健康照護的數位轉型與創新」、「後疫情時代的新健康政策及其挑戰」、「遠距醫療與醫院的未來」，以及「人工智慧在健康照護上的實踐」。

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健保署長李伯璋表示，視訊診療在複診、慢性病與癌症病患等治療上，都有很大的助力。醫事司今年修訂的「通訊診察治療辦法」草案，也將串接健保支付系統，讓遠距醫療與居家醫療相互配合，有望擴大服務對象、內容與開立處方。

▲健保署署長李伯璋。（圖／記者嚴云岑攝）

現行「通訊診察治療辦法」是於2018年頒布，適用對象限制山地、離島、偏鄉地區，須符合急性出院3個月內、領有慢箋的長照機構住民；符合家庭醫師計畫病人；政府核准居家醫療計畫，以及國際醫療病人等5大對象才適用。

石崇良說，新修訂版本草案中，已將適用對象改為適用需求，對象擴及全民，除了原本的5類對象外，另有5類需求者也適用，包括慢性病患健康管理、安寧療護居家照護、長照機構居家照護。之後也推展至長照機構與社會福利機構、監獄收容與傳染病等緊急狀況。

石崇良提到，新修正的「通訊診察治療辦法」也會加強病歷資料安全性，在資料蒐集、傳輸、儲存、交換上，都符合國際規範。預計10月預告、11月進行法規意見搜集、12月底前公告，最快將於明年1月1日正式上路。