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社會 社會焦點 保障人權

妻整日聊天...夫見「在一起」相簿綠炸　小王辯：想抱抱是貼圖

▲▼和男生聊天善用「43原則」耍神秘 。（圖／Unsplash）

▲高雄男子見妻子手機不離身，從早聊到深夜，後來發現妻子竟外遇經營麵包店的小王，憤而提告。（示意圖／Unsplash）

記者翁子皓／高雄報導

高雄許男察覺劉姓妻子自早晨起就頻繁以文字、語音、視訊與謀人聊天直至深夜，還在妻子的LINE中發現「很想抱抱」、「I LOVE YOU」等曖昧言語，更在名為「在一起」的相簿中，發現妻子與賣麵包的黃男有親密合照，讓他怒告黃男侵害配偶權。橋頭地院審結，判處黃男要賠償40萬元，仍可上訴。

判決書指出，許男與劉女結婚20年，婚姻生活圓滿和樂，但許男在2020年7月間偶然發現妻子與經營麵包店的黃男往來密切，互動有如情侶，他滿懷疑慮向妻子質問此事，妻子回應與黃男只是普通朋友，並請求許男要信任她，許男之後見到妻子總跟人以手機從早聊到深夜，查看妻子LINE訊息後，發現黃男向劉女傳送「I LOVE YOU」、「很想抱抱」、「摸摸妳」、「想妳」等曖昧言語，還要劉女「訊息讀完就刪除了吧」。

許男又在妻子的LINE中發現名為「在一起」的相簿，裡面充滿劉女與黃男約會、一起運動旅遊的親密合照，因此認定妻子出軌，與黃男有不正常的男女關係，許之後曾多次向黃男曉以大義，要求對方停止破壞自己的婚姻，但黃男不願悔改的態度，讓他憂鬱不平，憤而向法院控告黃男侵害配偶權。

黃男供稱，劉女在某游泳池當救生員，他跟其他友人因常到那裡游泳，因大家與劉女都喜歡運動，大伙一拍即合，後來經常一起爬山、外出騎乘自行車、參加三鐵比賽，所以經常要與劉女聯絡住宿、交通等事宜，而「親愛的」、「想妳」等語都只是表達友好的用語，「I LOVE YOU」、「很想抱抱」等語則只是貼圖，也是表達友善之意，否認與劉女有不當交往關係，更沒有侵害配偶權。

法官認為，劉女與黃男幾乎每日必定互道早晚安，還從早晨聊天直至深夜，且有曖昧的言語互動與親密的合照，顯示2人交往已逾越普通朋友，認定黃男妨害許男與其妻子的婚姻，判處黃男要賠償40萬，仍可上訴。

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