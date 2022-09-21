美28歲拳擊手慘死！　和家人吵架時被「一槍爆頭」

▲美國28歲拳擊手瓊斯慘遭家人一槍斃命。（圖／翻攝自Twitter@corey_erdman）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名年僅28歲的拳擊手瓊斯（Isiah Jones），傳出於當地時間19日晚間因為家族內部紛爭，在家鄉底特律慘遭家人持槍擊中頭部，當場一命嗚呼。當地警方隨後證實該項消息為真。瓊斯曾創下業餘成績52勝2負的驚人紀錄，突如其來的悲劇令粉絲們直呼不敢相信。

根據《每日星報》，來自體育娛樂平台DAZN的拳擊記者厄德曼（Corey Erdman）於20日表示，「我收到一項令人震驚的消息，那就是拳擊手瓊斯昨晚被槍殺了」；教練羅肖恩（Roshawn Jones）則在推特上證實，「昨天（他）在一場悲劇中不幸失去了性命，請為他的家人祈禱。」

美國底特律警方19日晚間證實，一名28歲的男子於當日下午6時26分，在一場涉及其親屬的事件中槍身亡。瓊斯曾在美國串流媒體ESPN+的特色內容節目「頂級拳擊報導」（Top Ran）的主角，在教練羅肖恩等人的指導下，他曾於2016年贏得國家金手套獎後的前8場職業比賽。

在離開訓練營後，瓊斯連續輸掉了7場比賽，最後一場比賽是在7月輸給墨菲（Andrew Murphy）。在瓊斯不幸喪命以前，外界認為瓊斯正在為重返拳擊舞台進行訓練。

瓊斯的業餘成績為52勝2負，創下轟動武林的紀錄；至於在職業生涯中曾有3次擊倒對手，距離上一次獲勝則是2020年時擊敗號稱不敗的Donte Stubbs。

消息一出後，粉絲與網友們留言表示，「真是可怕的悲劇，致哀」、「真是一項壞消息」、「安息吧」、「拳擊手有太多令人心碎的故事」、「哇...才剛滿28歲耶」。

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